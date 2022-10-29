На базу ЧФ России в Севастополе совершили "самую масштабную атаку БПЛА". Подробности

🔄 Обновлено

Опубликовано: 29.10.2022 13:29 , Обновлено: 29.10.2022

Примерно в 4:20 утра в Крыму в Севастополе начались взрывы и стрельба. Назначенные Россией местные власти заявили, что корабли на базе Черноморского флота РФ подверглись атаке беспилотников.

По заявлениям российского губернатора Развожаева, все атакующие БПЛА были уничтожены, в том числе и один “надводный”. Однако подтверждений этому нет, так как вход в Севастопольскую бухту закрыт. Также местные власти, назначенные Россией, заявили, что в Севастополе отключают камеры видеонаблюдения, доступные для гражданских лиц.

[obnovleno_b] В минобороны России подтвердили сегодняшние взрывы в Севастополе:

Была атака на корабли Черноморского флота.

По их словам, было задействовано 9 беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

Подтвердили повреждения морского тральщика «иван голубец», называя их незначительными.

Обвинили в подготовке атаки и обучении наших военнослужащих британских специалистов. [/obnovleno_b]

Российские власти утверждают, что никаких повреждений корабли не получили. При этом назвали атаку самой массовой с начала вторжения России в Украину.

[obnovleno_b]

Комментируя в эфире телемарафона информацию о Севастополе, где якобы по дронам работала ПВО россиян, спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что официальную информацию готовят, но наверное это были те самые “боевые комары”, которые так волнуют россиян в последнее время.

[/obnovleno_b]

Также российские источники сообщают, что уже скоро как полдня в небе недалеко от Крыма кружит американский бкспилотный разведчик RQ-4B Global Hawk. Якобы он вылетел примерно в 5:44 утра с базы в Италии и приблизился в нейтральном воздушном пространстве к Крыму.

https://twitter.com/schoelckeHQ/status/1586253523121213442?t=0oYPgrrVRqm858mMNkUhUw&s=19

В России подозревают, что американский БПЛА занимается съемкой позиций российских ПВО.

Попали во флагман Черноморского флота?

В свою очередь, украинские источники сообщают, что в Севастополе до сих пор наблюдают пожары и сильный дым в районе Севастопольской бухты, где стоят российские военные корабли.

https://twitter.com/Sad_Girl_4_u/status/1586239684489138176?t=SOThcDNAJqGOudz6BEDcAA&s=19

А местные жители говорят, что в бинокли наблюдают, как пылает какой-то военный катер.

Официально украинские военные и власти не полтвркдабт и не опровергают факт атаки в Крыму. А неофициально советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что возможно беспилотники смогли повредить флагман Черноморского флота России - “Адмирал Макаров”.

https://twitter.com/Armia_fm/status/1586289895143710720?t=iLSgpggub3RQBXe_j3oc1w&s=19

Некоторые российские военные телеграмм-каналы пишут, что в ходе атаеи БПЛА всё-таки попали во фрегат и была повреждена радиолокационная система “Адмирала Макарова”.

А украинский журналист Цаплиенко рассказал, что по некоторым данным, в ходе атаки БПЛА уничтожены три российских корабля, носители ракет “Калибр”. Но подтверждений он привел.

Ранее Телеграф сообщил, что Вооруженные силы Украины в состоянии вернуть аннексированный Россией полуостров Крым. Об этом в среду, 5 октября, сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в Пентагоне.

Новость Телеграф