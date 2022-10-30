Литва призвала силой обеспечить зерновой коридор по морю из Украины

Опубликовано: 30.10.2022 16:18 , Обновлено: 30.10.2022

В МИД Литвы отреагировали на выход России из так называемой зерновой сделки с ООН. Глава литовского ведомства призвал к военному решению проблемы экспорта зерновых из украинских портов.

“Переговоры с Россией не работают. Путин срывает договоренности и шантажирует всех нас. Если он и в дальнейшем ставит под угрозу экспорт зерна из Украины, свободный мир должен объединиться, чтобы защитить судоходство и предоставить военный сопровождение. Давайте обойдем шантаж”, - призвал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

“Более дальнобойная береговая оборона в Черном море наряду с военным сопровождением судоходства способствовала бы росту экономики Украины, обеспечению экспорта зерна и предотвращению глобального продовольственного кризиса”, - предложил литовский министр решение.

Напомним, что Россия после атаки на свои военные корабли в Севастополе заявила, что выходит из зерновой сделки, которую она заключила с ООН. Украинские власти назвали такое решение логическим продолжением шантажа Кремля и призвали мир заставить РФ выполнять условия договоренностей с ООН.