Атака на корабли в Севастополе. Что за надводные беспилотники добрались до ЧФ?

🎥 Видео

Опубликовано: 30.10.2022 18:03 , Обновлено: 30.10.2022

Россия подтвердила, что ее военные корабли в хорошо охраняемой Севастопольской бухте атаковали водные беспилотники. Опубликованные в тот же день видео атаки также доказывают данные заявления. Что это были за аппараты и откуда взялись?

Откуда приплыли беспилотники?

Украинская сторона официально не комментирует атаку, лишь отшучивается, вспоминая про “боевых комаров”.

“Наверное, не справились с управлением иранскими дронами. Либо перепутали цели, либо решили пошутить, либо их обидели”, – предположил советник ОП Украины Алексей Арестович. А потом выдвинул другую версию.

“В Севастополе, мы же видим, вертолет “летает и стреляет во все стороны. Наверное, friendly fire (дружеский огонь – ред.). Понапивались и начали стрелять друг в друга. Результат этого обстрела – “Макаров” поражен. Реальную степень его повреждения не знаю”, - заявил украинский политик.

Неофициально же в Киеве заявляют о повреждениях от двух до четырех военных кораблей Черноморского флота РФ. А вот в России утверждают, что повреждения получил только один корабль, причем незначительные.

30 октября министерство обороны РФ заявило, что беспилотники, атаковавшие Севастопольскую бухту, двигались по «зерновому коридору». Как всегда, там не привели никаких доказательств своим утверждениям. Зато в Минобороны РФ снова рассказали про руководство диверсионной операцией “представителями Великобритании”.

Видео атаки беспилотников:

https://twitter.com/WarintheFuture/status/1586515730820141057?t=jge-PcCzXpvVOrIO-Cf1Jg&s=19

https://twitter.com/UAWeapons/status/1586363908071489536?t=uotE_GUji4VoFZ2bsXQKrg&s=19

Согласно данным экспертов Osint, силуэты атакуемых кораблей на видео походят на корабль проекта 11356Р “Адмирал Макаров” и тральщик проекта 266М “Иван Голубец”. Также судя по видео, беспилотные катера смогли вплотную к ним подобраться.

“Установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлен с побережья в районе города Одесса”, - заявили российские военные. Также они утверждают, что точка старта, таким образом, находилась якобы в морской акватории зоны безопасности “зернового коридора”.

В Минобороны РФ заявили, что какую-то часть маршрута беспилотные корабли двигались именно по коридору. Потому рсосицстке военные решили, что это “может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины”.

В Украине данные обвинения отрицают.

Что за беспилотники?

Украинцы, скорее всего, на самом деле применили 29 октября новое оружие - беспилотные небольшие корабли, начиненные взрывчаткой. Однако так же обнаружились свидетельства, что ВСУ такие судна, по крайней мере, испытывали и раньше.

Издание Navalnews сообщило, что 21 сентября появились кадры с ранее не сообщавшимся беспилотным катером, который проскользнул мимо патрулей российского флота. Устройство было найдено на пляже недалеко от крупной базы Черноморского флота ВМФ России в Севастополе в Крыму.

Судно без опознавательных знаков, по всей видимости, было изготовлено на заказ. Небольшое. Приводилось в действие одним двигателем. Такое маленькое судно, размером примерно с каяк, скорее всего, будет иметь очень слабую радиолокационную заметность, отметили тогда эксперты.

В верхней части такого беспилотника есть несколько датчиков. Основной из них - это установленная на мачте камера и устройство инфракрасного типа, направленное вперед (FLIR). Вероятно, это основной датчик рулевого управления и ситуационной осведомленности. За камерой расположена плоская антенна, возможно, для навигации и/ или связи.

На фотографиях не показана внутренняя часть устройства. Его изогнутая форма с внешним усилением наводит на мысль о боеголовке. Возможно, бомба воздушного базирования или артиллерийский снаряд, направленный вперед и, возможно, наклоненный вниз.

В сентябре эксперты предположили, что устройство предназначено для тарана судна и детонации. Это также объясняет скопление датчиков в носовой части. Взрывоопасные лодки не новы, и время от времени они добивались больших успехов, сообщили тогда в Navalnews. Одно из видео атаки 29 октября показывает нос беспилотного судна. Он очень похож на нос найденного 21 сентября беспилотного катера.

Откуда взялись обвинения британцев?

Обвинения в участии в атаке британцев, озвученные Минобороны РФ, кажется, основанны на сообщениях, появившихся в августе 2022 года. Тогда стало известно, что Великобритания предоставила Украине подводные беспилотники и приступила к обучению украинского персонала в Великобритании. Переданные машины можно было использовать их для очистки своей береговой линии от мин.

Те легкие автономные беспилотники предназначены для использования в мелководных прибрежных условиях, эффективно работают на глубине до 100 м для обнаружения, локализации и идентификации мин с помощью множества датчиков. Такие судна совсе не похожи на те, что атаковали российские корабли. Во-первых, они намного меньше. Во-вторых, не оснащены средствами связи на сотни километров.

Вот как выглядят предоставленные Британией миниатюрные подлодки.

Ранее Телеграф сообщил, что примерно в 4:20 утра в Крыму в Севастополе начались взрывы и стрельба. Назначенные Россией местные власти заявили, что корабли на базе Черноморского флота РФ подверглись атаке беспилотников.

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