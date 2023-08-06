Американская компания пообещала $277 в час, и это не мошенники. Что нужно делать?

Опубликовано: 06.08.2023 11:45 , Обновлено: 06.08.2023

Производитель «Барби», американская компания Mattel объявила об открытии вакансии на роль «главного игрока в Uno». Платить пообещали 277 долларов в час.

Mattel ищет сотрудника для продвижения своей новой игры Uno Quatro. Тот кандидат, кого выберет компания, будет получать зарплату в размере $4444 в неделю в течение четырех недель, играя в Uno Quatro с незнакомыми людьми в Нью-Йорке и создавая материалы об игре в соцсетях, рассказалив CNN.

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Новая вакансия является частью растущего движения, в котором бренды используют трюки в соцсетях, чтобы заставить людей говорить о своем новом продукте, считает Тим Калкинс, профессор маркетинга.

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«Я подозреваю, что многие люди не думали об Uno очень долгое время… Затем вдруг вы видите это на TikTok, и теперь вы снова заинтересованы в этом», — говорит он. Отсюда и желание компании продвигать продукт с помощью необычной вакансии.

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