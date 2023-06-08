Зарплата в 1000 BYN. Где белорусские школьники могут поработать на каникулах?
В Беларуси подросткам предоставили возможность на летних каникулах подзаработать: вот какие вакансии появились 8 июня на сайте Государственной службы занятости.
Вакансии в Минске
- в отель «Европа» требуется человек, который за 277 рублей (полставки) будет убирать территорию;
- в рестораны KFC готовы платить 4,5 рубля за час работы. Нужно работать в команде, собирать и выдавать заказы, убирать мусор за посетителями;
- в роддом №2 нужен уборщик помещений. Пообещали платить от 554 рублей;
- ГПО “Горремавтодор Мингорисполкома” требуется человек, который убирал бы территорию. Пообещали платить за это 730 рублей;
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- в «Минск-Арена», пообещали 604—645 рублей в месяц (в зависимости от выбранной вами работы). Компании нужен мойщик посуды, уборщик помещений, дворник;
- на Кондитерская фабрика «Слодыч» заявили, что готовы платить 800—1000 рублей (зависит от вакансии: укладывать печенье или отвечать за транспортировку продукции);
- в магазины «Санта» можно устроиться продавцом, кассиром, комплектовщиком, поваром или пекарем. Зарплату пообещали от 1000 рублей;
- детский сад №551 предлагает вакансию для кухонного рабочего (нужно заниматься в основном уборкой). Пообещали зарплату от 554 рублей.
Мы привели лишь несколько примеров вакансий Минска, но на сайте можно найти предложения практически для каждого района Беларуси. С полным списком вы можете ознакомиться здесь.
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