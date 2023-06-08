Зарплата в 1000 BYN. Где белорусские школьники могут поработать на каникулах?

Опубликовано: 08.06.2023 16:31 , Обновлено: 08.06.2023

В Беларуси подросткам предоставили возможность на летних каникулах подзаработать: вот какие вакансии появились 8 июня на сайте Государственной службы занятости.

Вакансии в Минске

в отель «Европа» требуется человек, который за 277 рублей (полставки) будет убирать территорию;

в рестораны KFC готовы платить 4,5 рубля за час работы. Нужно работать в команде, собирать и выдавать заказы, убирать мусор за посетителями;

в роддом №2 нужен уборщик помещений. Пообещали платить от 554 рублей;

ГПО “Горремавтодор Мингорисполкома” требуется человек, который убирал бы территорию. Пообещали платить за это 730 рублей;

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в «Минск-Арена», пообещали 604—645 рублей в месяц (в зависимости от выбранной вами работы). Компании нужен мойщик посуды, уборщик помещений, дворник;

на Кондитерская фабрика «Слодыч» заявили, что готовы платить 800—1000 рублей (зависит от вакансии: укладывать печенье или отвечать за транспортировку продукции);

в магазины «Санта» можно устроиться продавцом, кассиром, комплектовщиком, поваром или пекарем. Зарплату пообещали от 1000 рублей;

детский сад №551 предлагает вакансию для кухонного рабочего (нужно заниматься в основном уборкой). Пообещали зарплату от 554 рублей.

Мы привели лишь несколько примеров вакансий Минска, но на сайте можно найти предложения практически для каждого района Беларуси. С полным списком вы можете ознакомиться здесь.

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