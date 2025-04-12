Трамп снова передумал? США объявили об исключениях из пошлин на товары из Китая

Опубликовано: 12.04.2025 21:35 , Обновлено: 12.04.2025

Как сообщило в субботу агентство Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа без лишнего шума и огласки вдруг ввела исключения из недавно объявленных пошлин. В белый список попали смартфоны, компьютеры и другие электронные устройства и компоненты, в основном производимые в Китае.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на документ Таможенной службы США, опубликованный в пятницу вечером, сообщает, что США введут тарифные исключения для смартфонов, ноутбуков, жестких дисков, компьютерных процессоров и микросхем памяти. Короче говоря — популярная бытовая электроника, которая не производится в США и массовое производство которой в стране заняло бы годы. В список также включены станки, используемые в производстве полупроводников. Исключения также распространяются на продукцию и из Китая.

Белый дом указал, что исключения были сделаны для того, чтобы у компаний было больше времени для переноса производства в США. “Президент Трамп ясно дал понять, что Америка не может полагаться на Китай в производстве критически важных технологий, таких как полупроводники, чипы, смартфоны и ноутбуки, - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт. - По указанию президента эти компании стремятся как можно скорее перенести свое производство на сушу в Соединенных Штатах”.

Напомним, что президент США ввел пошлины на товары для десятков стран, а затем внезапно отменил их на 90 дней 9 апреля из-за негативной реакции финансовых рынков. Однако в то же время он поднял их в отношении Китая.

Торговый конфликт между США и Китаем, начавшийся после того, как Вашингтон ввел пошлины более 100% на товары Поднебесной, поставил под угрозу товарооборот на сумму 690 миллиардов долларов. Пекин в ответ уже повысил пошлины на все товары США до 125%. И вот Белый дом пошел на попятный.

Всего из-под пошлин исключено около 20 наименований электронных и технологических товаров, произведенных за пределами США, включая смартфоны, компьютеры, полупроводники, солнечные панели и ЖК-экраны. Они составляют наибольшую долю товаров, импортируемых в США из Китая, в стоимостном выражении.

Одними из крупнейших бенефициаров этого решения стали американские корпорации, особенно Apple, которые собирают большую часть своей продукции в Китае.

В последние дни, впрочем, Трамп дал понять, что хочет достичь торгового соглашения с Китаем, хотя и подчеркнул, что Пекин должен сделать первый шаг. Когда его спросили в пятницу о торговой войне с Китаем, Трамп назвал председателя КНР Си Цзиньпина “очень хорошим, очень умным лидером”, добавив, что “грядет что-то позитивное”.

По данным Bloomberg, приостановка пошлин может быть временной, и нельзя исключать, что вскоре для этих устройств могут быть введены другие ставки заградительных пошлин.

Ранее Telegraf.news писал, что американский технологический гигант Apple в срочном порядке решил вывезти из Индии порядка 1,5 млн айфонов, опасаясь печальных последствий повышения импортных тарифов, объявленных президентом США Дональдом Трампом. Экономисты опасаются, что цена на флагманские смартфоны бренда iPhone, которые и так стоят не дёшево, могут увеличиться в разы.

Apple срочно вывезла из Индии 1,5 млн айфонов в попытке обойти новые тарифы Трампа. Что будет с ценой?