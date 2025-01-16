Кишинёв и Тирасполь снова не договорились о поставках газа в Приднестровье. Что говорят теперь?

Опубликовано: 16.01.2025 18:24 , Обновлено: 16.01.2025

Кишинёв предложил Тирасполю организовать встречу для обсуждения вопросов, связанных с поставками гуманитарной помощи жителям Приднестровья и сотрудничества в условиях энергетического и социального кризиса. Однако, как сообщило молдавское Бюро по политической реинтеграции 16 января, это предложение было отклонено.

Встреча политических представителей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию должна была состояться в пятницу в 10:00, но Кишинёв, учитывая срочность вопроса, был готов провести её и раньше на этой неделе, сообщило издание Newsmaked.md.

Молдавские власти хотели обсудить поставки угля из Украины для работы Молдавской ГРЭС, определить потребности больниц, школ и социальных центров, обеспечить доступ машин скорой помощи с правого берега Днестра для перевозки тяжелобольных пациентов, а также создать специальную группу для урегулирования кризисной ситуации.

«Поскольку Тирасполь больше не может ссылаться на какие-либо опасности в Кишинёве для представителей своей делегации и с учётом того, что с 2023 года все встречи проходили либо в Тирасполе, либо в Бендерах, либо в режиме онлайн, грубо нарушая принцип очерёдности мест проведения переговоров в формате „1+1“, мы предложили либо организовать эту встречу в Кишинёве, либо, если делегация из Тирасполя настаивает на том, что чувствует себя небезопасно в молдавской столице, провести встречу в формате видеоконференции», — заявили в Бюро.

Напомним, что с 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки газа в адрес «Молдовагаз», которые полностью направлялись в Приднестровье. Российская компания сослалась на неоплаченный долг в 700 миллионов долларов, большая часть которого не была подтверждена внешним аудитом.

Все стороны неоднократно выражали намерение как можно скорее преодолеть энергетический кризис. Однако существенных изменений пока не произошло, и вместо этого всё чаще звучат взаимные обвинения.

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Москва обещает помочь Приднестровью, но ждёт действий от Кишинёва

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова помочь Приднестровью с поставками газа, но Кишинёв должен обеспечить доставку топлива и заключение контрактов. «Москва готова и будет готова оказать помощь Приднестровью. С логистической точки зрения необходимо предпринять действия, обеспечивающие доставку газа и заключение контрактов со стороны Молдовы. Пока мы не слышали заявлений о готовности сделать это», — процитировало Пескова РБК.

Российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщило, что в качестве основного варианта возобновления газоснабжения Приднестровья рассматривается закупка газа на европейских спотовых рынках через компанию Natural Gaz D. C.

С января по апрель планируется поставлять около 3 миллионов кубометров газа в сутки, что оценивается примерно в 164 миллиона долларов. Расходы, как сообщило издание, покроют из российского бюджета.

Так называемый президент ПМР Вадим Красносельский после визита в Москву заявил, что Россия возобновит поставки газа в регион в качестве «гуманитарной помощи».

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Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что на совладельца компании Natural Gaz D. C. Аркадия Викола ранее Служба информации и безопасности Молдовы завела уголовное дело. По данным портала Deschide.md, Викола заподозрили в госизмене и деятельности в пользу России, в частности, в реализации схем по поставке газа в Приднестровье.

Сам Викол заявил, что его компания заключила рамочный контракт с «Тираспольтрансгазом» на поставку в Приднестровье европейского, а не российского газа. Он добавил, что Энергетическое сообщество одобрило этот контракт, но в организации опровергли его слова.

Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан подчеркнул, что «Тираспольтрансгаз» не может заключать такие контракты без согласия учредителя, то есть «Молдовагаз».

Ранее Telegraf.news писал, что Кишинёв не возражает против возможности оказания Украиной помощи Приднестровскому региону.

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