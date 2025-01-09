Украина может помочь обогреть жителей Приднестровья? В Молдове назвали вариант решения кризиса

Опубликовано: 09.01.2025 08:35 , Обновлено: 09.01.2025

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что помочь с энергетическим кризисом в непризнанном Приднестровье может Украина. Однако оговорился, что его страна официально не просила об этом. Telegraf.news собрал всю информацию, что известна на данный момент.

Политик уточнил, что Кишинев не возражает против возможности оказания Украиной помощи Приднестровскому региону. «Мы находимся в постоянном контакте с Киевом. Мы не просили помощи у Киева в этом плане, но если бы Украина оказала поддержку… Например, возможны поставки угля, если будет запрос со стороны Приднестровского региона, со стороны руководства Кучурганской электростанции”, - сказал он. - заявил Речан.

Тем временем, президент Республики Молдова Майя Санду провела 8 января телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого обсудила кризис в Приднестровье.

«Прекращение поставок природного газа российской компанией «Газпром» вопреки контрактным обязательствам породило острый кризис. Тысячи людей сталкиваются с нехваткой тепла, света и, в некоторых случаях, доступа к питьевой воде в условиях холода и экономических трудностей. Лидеры двух стран договорились определить совместные решения для предотвращения обострения гуманитарного кризиса и защиты пострадавшего населения, в том числе за счет использования альтернативных источников энергии, таких как уголь”, - заявили по итогам переговоров в администрации президента Молдовы.

“Мы готовы помочь Молдове, в том числе и в сфере поставок угля”, - заявил в ответ президент Украины Владимир Зеленский после переговоров со своим молдавским коллегой Майей Санду.

Тем временем, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова назвала прекращение поставок газа в Приднестровье «преследованием» и «неонацизмом», но со стороны властей Молдовы. Захарова заявила, что «корень проблемы» лежит в «неонацистских ориентациях, пропагандируемых ультралибералами современного мира».

А непризнанный глава самопровозглашенного Приднестровья Красносельский заявил, что власти Молдовы мешают сепаратистскому региону вести дела и рассказал, какую помощь ждёт. «Я могу сказать, какую помощь может предложить Молдова, реальную помощь. Не на словах, не в письмах Серебряна, а реальную помощь. Вернуться к нормальным банковским отношениям, разблокировать счета наших предприятий, разблокировать внешнеэкономическую деятельность, чтобы платить зарплаты и налоги - вот это помощь», - заявил Красносельский.

Напомним, что 28 декабря 2024 года российский концерн «Газпром» сообщил об отказе поставок в Республику Молдова природного газа, который ранее шел в Приднестровский регион. Российский концерн обосновал свое решение невыплатой предполагаемого долга «Молдовагаза», так как несмотря на прекращение транзита через Украину по решению Киева, у “Газпрома” осталась возможность снабжать газом Приднестровье через трансбалканский газопровод. В Кишиневе отказались оплатить “долг” по требованию “Газпрома”, сославшись на результаты международного аудита, который показал отсутствие задолженности.

В результате, в сепаратистском Приднестровье начался энергетический кризис. Местные ТЭЦ прекратили отапливать дома, а электричество стали отключать до 8 часов в день.

По данным непризнанных властей в Тирасполе, из-за прекращения поставок газа со стороны “Газпрома” в Приднестровье остались без газа 72 тысячи домовладений, а 1500 многоквартирных домов - без отопления и горячей воды.

Власти Молдовы несколько раз предлагали сепаратистам помочь в закупке газа на европейских рынках. Однако власти Приднестровья отказались от такой возможности.

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