"Цинично пытаются переложить ответственность" — Россия обвинила Запад, Молдову и Украину в том, что Приднестровье замерзает

Опубликовано: 07.01.2025 11:22 , Обновлено: 07.01.2025

Посольство России в Кишинёве обвинило "коллективный Запад", Молдову и Украину в создании энергетического кризиса в непризнанном и самопровозглашённом Приднестровье, к которому привело прекращение поставок российского газа в ЕС. Такое заявление диппредставительство РФ сделало в своём официальном Telegram-канале.

Так, Россия обвинила власти Кишинёва в “намеренном игнорировании проблем” в отношениях с “Газпромом”, подчёркивая, что это главный фактор, который привёл к энергетическому кризису в регионе. Кроме того, под раздачу попал и Киев, который, по мнению дипломатов, “цинично остановил транзит газа в зимний период, чтобы обречь население Приднестровья на страдания”.

В поддержку такого заявления диппредставительство РФ заявило, что из-за “неоднократного отказа” Украины продлевать контракт «Газпром» был лишён “технической и юридической возможности” поставлять газ через её территорию в ЕС, в том числе в Приднестровье. Напомним, это произошло 1 января 2025 года. В регионе прекратили работу почти все промышленные предприятия, а люди остались без отопления и электричества.

По мнению российских дипломатов, “провластные СМИ в Кишинёве и Киеве цинично пытаются переложить ответственность за энергокризис” на РФ, а также “распространяют лживые и манипулятивные утверждения о том, что «Москва бросила Тирасполь». В посольстве заявили, что так называемые “пропагандистские выпады” нацелены на “подрыв доверия приднестровцев к России”, а “ситуация на левом берегу искусственно создана коллективным Западом и Украиной”.

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Как отреагировали власти Кишинёва?

В ответ на такие обвинения в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы подчеркнули: ответственность за нынешний энергетический кризис на востоке страны полностью лежит на действиях Москвы и её спутников в самопровозглашённом Приднестровье.

Ведомство решительно отвергло обвинения в том, что в случившемся виновато правительство Кишинёва, заявив при этом, что поставки газа по-прежнему регулируются существующим контрактом с “Газпромом”, который будет действовать до 2026 года, передала местная газета News Maker.

«Ответственность за ситуацию обусловлена ​​всё более опасными и нечестными геополитическими играми Москвы. Действия, предпринятые ею и её приспешниками в Тирасполе в последние недели, подрывают доверие ко всем существующим переговорным механизмам по урегулированию этого вопроса”, — заявили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Ранее Telegraf.news писал, что молдавские энергетические компании “Молдовагаз” и “Энергоком” предложили свою помощь Приднестровью, которое с 1 января осталось без российского газа. Помощь должна была заключаться в содействии в закупках топлива за границей на рыночных условиях, однако быстрого отклика от властей региона компании не получили.

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