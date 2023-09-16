Ким Чен Ын приехал во Владивосток - ему показали «Кинжалы» и «Калибры», которыми РФ атакует Украину

Опубликовано: 16.09.2023 11:56 , Обновлено: 16.09.2023

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию 16 сентября посетил Владивосток, где вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу осмотрел современное российское вооружение.

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Вместе они осмотрели бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. Шойгу показал лидеру Северной Кореи российский ракетный комплекс «Кинжал» на МиГ-31И. Также Ким Чен Ын ознакомился с российским дальнемагистральным пассажирским самолетом Ту-214, сообщил”Интерфакс”.

Затем глава КНДР и министр обороны РФ посетили фрегат «Маршал Шапошников», где осмотрели ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», а также 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190.

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[info_b] Ким Чен Ын находится в РФ с государственным визитом пятый день. Он приехал в Приморский край 12 сентября, на следующий день встретился с Владимиром Путиным. Западные чиновники связывают визит Ким Чен Ына в Россию с вероятными переговорами о поставках вооружений. [/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и карабин.

Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и карабин