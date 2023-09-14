Путин подарил Ким Чен Ыну перчатку от скафандра и карабин

Опубликовано: 14.09.2023 15:55 , Обновлено: 14.09.2023

Завершился визит северо-корейского лидера в Россию. Владимир Путин преподнес Ким Чен Ыну подарки.

Он подарил ему карабин и перчатку от космического скафандра. Об этом 14 сентября сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ.

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“Действительно, обмен подарками был. Президент Путин подарил корейскому лидеру перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего, отечественного, российского производства - высочайшего качества. В свою очередь, Путин также получил подарок от Ким Чен Ына - карабин, сделанный северокорейскими мастерами”, - рассказал он.

По словам Пескова, “были и другие подарки”.

В свою очередь, Владимир Путин тоже получил подарок от Ким Чен Ына — карабин северокорейского производств

Напомним, встреча Путина и Ким Чен Ына состоялась 13 сентября на космодроме Восточный в Амурской области. Ким Чен Ын заявил, что его визит к главе Кремля имеет “стратегическое” значение. Глава КНДР заверил, что он “не сомневается в успешном исходе” войны, которую начала Россия против Украины, и пожелал РФ “свершений”.

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