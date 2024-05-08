"Катастрофа для контрразведки" - В Польше оценили последствия отъезда судьи Шмидта в Беларусь

Опубликовано: 08.05.2024 12:54 , Обновлено: 08.05.2024

Экс-глава Агентства внешней разведки Польши Гжегож Малецкий заявил, что отъезд в Беларусь судьи Томаша Шмидта, который запросил политическое убежище у Александр Лукашенко и которого заподозрили в шпионаже в пользу белорусских и российских спецслужб, - это "катастрофа для контрразведки".

Малецкий заявил в эфире радиостанции TOK FM, что реакция руководства Польши на ситуацию со Шмидтом должна быть иной. “Я понимаю, что ситуация очень неудачна для спецслужб, но правительство должно сделать заявление и сформулировать некоторые обнадеживающие сообщения”, - сказал он.

По мнению экс-главы Агентства внешней разведки Польши, если дело в отношении Шмидта по подозрению в шпионаже действительно расследуют в последнее время, то это “просто катастрофа для контрразведки”. Малецкий объяснил, что побег человека, которого собирались задержать, - это сильный удар по имиджу спецслужб. И добавил, что там, по его мнению, сейчас “большой хаос и неразбериха”.

Малецкий заявил, что спецслужбам, кроме прочего, необходимо выяснить, как Шмидт выехал в Беларусь. “Откуда у него возникла идея сбежать?” - задал вопрос бывший руководитель Агентства внешней разведки.

В Польше судью Шмидта, бежавшего в Беларусь, заподозрили в «контактах» с российскими и белорусскими спецслужбами

Он предположил, что это была организованная операция по безопасному вывозу Шмидта из Польши, это, продолжил Малецкий, может свидетельствовать о работе иностранных спецслужб.

“Службы, ликвидированные за годы правления [партии] «Права и справедливость», обремененные многими другими дополнительными задачами, видимо, утратили способность противодействовать этому виду деятельности, - заявил бывший глава Агентства внешней разведки Польши.

Кто такой Томаш Шмидт

6 мая Шмидт дал пресс-конференцию белорусским государственным СМИ, где рассказал, что подает в отставку с должности судьи воеводского административного суда, этим решением, с его слов, он выражает «протест против несправедливой и нечестной политики», которую проводят власти Польши в отношении Беларуси и России.

«Ситуация такова, что Соединенные Штаты желают втянуть Польшу в войну, сделать ее непосредственной участницей вооруженного конфликта. Чтобы этому противостоять, я должен говорить об этом, но в Польше я не могу этого сделать», — заявил Шмидт.

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В своем Telegram-канале он написал, что является судьей 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы. Раньше занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, также был руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

Польские СМИ написали, что Шмидт был одним из героев так называемого «Скандала на почве ненависти в Минюсте». В 2019 году польский портал Onet сообщал, что под руководством тогдашнего заместителя министра юстиции Лукаша Пебяка действовала группа судей и чиновников «Каста/Антикаста», целью которой была дискредитация судей, выступавших против изменений в судебной системе, введенных правящей на тот момент партией «Право и справедливость». В состав группы входили судьи Аркадиуш Цихоцкий и Томаш Шмидт.

Кто такой польский судья Томаш Шмидт, который бежал в Беларусь? Вот, что написали польские СМИ