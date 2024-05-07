В Польше судью Шмидта, бежавшего в Беларусь, заподозрили в "контактах" с российскими и белорусскими спецслужбами

Опубликовано: 07.05.2024 12:35 , Обновлено: 07.05.2024

Польский депутат Марцин Босацкий рассказал о возможных "контактах" с российскими и белорусскими спецслужбами судьи Томаша Шмидта, который бежал в Беларусь и запросил политическое убежище у Александра Лукашенко. Генеральная прокуратура Польши сообщила о начале проверки информации о запросе судьей убежища в Беларуси, мужчину подозревают в шпионаже.

“Я думаю, он должен был знать, что его роль в контактах с зарубежными службами будет раскрыта”, - заявил Марцин Босацкий в эфире польской радиостанции TOK FM.

При этом, как передала слова депутата TOK FM, информация об этом пока не подтвержденная, но вероятность того, что Шмидт шпионил в пользу другой страны, высока. “Вопрос в том, как долго судья Шмидт имел контакты с белорусскими и российскими службами, поскольку известно, что эти две спецслужбы тесно сотрудничают друг с другом”, - дополнил Босацкий.

Дело судьи уже начала рассматривать Генпрокуратура Польши, которая сообщила о проверке по подозрению Шмидта в шпионаже. Как отметило агентство Polska Agencja Prasowa, статья, на которую ссылается ведомство, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком не менее восьми лет или же пожизненным лишением свободы.

Кроме того, проверку в отношении Шмидта инициировало также Агентство внутренней безопасности Польши, в частности, ведомство собралось изучить “объем секретной информации”, к которой имел доступ судья.

“С тем влиянием, которое он имел на протяжении последних восьми лет и с заработками, которые сильно пропагандировались при правительстве ПиС [партия “Право и справедливость”], если бы он захотел покинуть Польшу, он бы выбрал другое направление, с более комфортными условиями жизни”, - дополнил в эфире TOK FM депутат Босацкий, комментируя решение Шмидта запросить убежище именно в Беларуси как причину наличия связей со спецслужбами страны.

Кто такой Томаш Шмидт

6 мая Шмидт дал пресс-конференцию белорусским государственным СМИ, где рассказал, что подает в отставку с должности судьи воеводского административного суда, этим решением, с его слов, он выражает “протест против несправедливой и нечестной политики», которую проводят власти Польши в отношении Беларуси и России.

“Ситуация такова, что Соединенные Штаты желают втянуть Польшу в войну, сделать ее непосредственной участницей вооруженного конфликта. Чтобы этому противостоять, я должен говорить об этом, но в Польше я не могу этого сделать», — заявил Шмидт.

Польский судья бежал в Беларусь и попросил у Лукашенко политического убежища

В своем Telegram-канале он написал, что является судьей 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы. Раньше занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, также был руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

Польские СМИ написали, что Шмидт был одним из героев так называемого «Скандала на почве ненависти в Минюсте». В 2019 году польский портал Onet сообщал, что под руководством тогдашнего заместителя министра юстиции Лукаша Пебяка действовала группа судей и чиновников «Каста/Антикаста», целью которой была дискредитация судей, выступавших против изменений в судебной системе, введенных правящей на тот момент партией «Право и справедливость». В состав группы входили судьи Аркадиуш Цихоцкий и Томаш Шмидт.

Кто такой польский судья Томаш Шмидт, который бежал в Беларусь? Вот, что написали польские СМИ