Кто такой польский судья Томаш Шмидт, который бежал в Беларусь? Вот, что написали польские СМИ

Опубликовано: 06.05.2024 13:30 , Обновлено: 06.05.2024

После того, как 6 мая польский судья Томаш Шмидт дал пресс-конференцию в Минске, возникли вопросы, кто он такой? В ходе пресс-конференции он заявил, что готов к волне ненависти к себе в польских СМИ. Почему?

“Я знаю, как работают медиа на Западе, знаю, как они работают в Польше. Наверняка из меня сделают либо шпиона, либо наркомана. Выставят меня человеком, у которого есть долги, который бросил жену. Пусть попробуют. Я готов к этому. Надеюсь, здесь вы узнаете, какой я на самом деле”, - заявил он, говоря о своей отставке.

До этого дня Томаш Шмидт являлся судьей 2-го отделения Воеводского административного суда в Варшаве. Он был одним из героев так называемого “Скандала на почве ненависти в Минюсте”. В 2019 году польский портал Onet сообщал, что под руководством тогдашнего заместителя министра юстиции Лукаша Пебяка действовала группа судей и чиновников “Каста/Антикаста”, целью которой была дискредитация судей, выступавших против изменений в судебной системе, введённых правящей на тот момент партией “Право и справедливость” (ПиС).

В состав группы входили судьи Аркадиуш Цихоцкий и Томаш Шмидт. Шмидт — бывший муж Эмилии Шмидт, которая как раз занималась сбором негативной информации о непослушных судьях.

Когда разразился скандал, Шмидт был директором юридического отдела Управления Национального совета юстиции. Главным героем скандала, однако, была именно его жена - «маленькая Эми», как ее назвали в польских СМИ. Она возглавила кампанию в Интернете и других СМИ по оклеветанию судей, критиковавших так называемые “хорошие изменения” в системе правосудия в Польше. «Маленькая Эми» рассказала, что ее соучастниками в разжигании ненависти в интернете и СМИ были, в частности, судьи из Министерства юстиции и Национального судебного реестра.

Впоследствии Эмилия Шмидт выступила в роли свидетельницы, которая помогла раскрыть деятельность команды тогдашнего заместителя министра юстиции Лукаша Пебяка.

Сам Томаш Шмидт в 2022 году также решил раскрыть “неэтичную деятельность” группы. Он поговорил с Onet и ОКО.press, подтвердив существование группы «Каста/Антикаста» в WhatsApp, где вокруг Пебяка собралось более 20 судей, близких к правительству.

Публикации о скандале на почве ненависти привели, среди прочего, к отставке Лукаша Пебяка с должности заместителя министра юстиции Польши. Судья Томаш Шмидт также был исключен из Национального совета юстиции, а затем по решению председателя Высшего административного суда временно отстранен от судейства в Воеводском административном суде в Варшаве.

Ранее Telegraf.news сообщил, что польский судья Томаш Шмидт на днях покинул родину и попросил у белорусских властей политического убежища. По его словам, он сделал это вынужденно из-за того, что не согласен с политикой и действиями польских властей в отношении нашей страны

Польский судья бежал в Беларусь и попросил у Лукашенко политического убежища