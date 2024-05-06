Польский судья бежал в Беларусь и попросил у Лукашенко политического убежища

Опубликовано: 06.05.2024 12:41 , Обновлено: 06.05.2024

Польский судья Томаш Шмидт на днях покинул родину и попросил у белорусских властей политического убежища. По его словам, он сделал это вынужденно из-за того, что не согласен с политикой и действиями польских властей в отношении нашей страны.

В понедельник утром, 6 мая, во время пресс-конференции Шмидт заявил, что подаёт в отставку с должности судьи воеводского административного суда. Он отметил, что подобное решение — это “выражение протеста против несправедливой и нечестной политики”, которую проводят власти Польши в отношении Беларуси и России.

Кроме того, судья открыто заявил о своём протесте польским властям, которые, по его словам, ведут страну к войне под влиянием США и Великобритании, передало госагентство “БелТА”.

“Благодаря тому, что я здесь, я могу спокойно высказаться. Ситуация такова, что Соединенные Штаты желают втянуть Польшу в войну, сделать ее непосредственной участницей вооруженного конфликта. Чтобы этому противостоять, я должен говорить об этом, но в Польше я не могу этого сделать”, — рассказал Томаш Шмидт.

Также поляк отметил, что “Беларусь — это страна, в которой можно спокойно жить”, и что в Республике “мудрый руководитель”. По его словам, белорусы “часто не осознают, какие у них большие возможности для развития”.

[info_b]Томаш Шмидт – судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы. Ранее занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши. Являлся руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши. Он и его жена Эмили были участниками и впоследствии информаторами расследования громкого скандала в 2019-22 годах из-за Интернет-кампании по очернению судей, которые выступали против судебной реформы, проведённой правящей тогда партией ПиС.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что стране следует заминировать границы с Беларусью и Россией.

«Опасное место» — Польский генерал призвал заминировать границу с Беларусью