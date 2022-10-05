Карты "Мир" теперь работают только в России? Банки в Армении и Казахстане отказались их обслуживать

Опубликовано: 05.10.2022 14:15 , Обновлено: 05.10.2022

Ещё четыре страны вслед за Турцией отказались от обслуживания банковских карт российской системы "Мир". Это Казахстан, Вьетнам и Армения, Узбекистан.

Так, в Народном банке Казахстана (Халык Банк) карты «Мир» не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

Банки Казахстана перестали обслуживать российские карты «Мир»

В Узбекистане центральный процессинговый центр UZCARD отказался обслуживать карт “Мир”.

Банки Армении тоже больше не принимают карты «Мир.

И самое главное, в разделе “География” официального сайта банковской системы “Мир” говорится, что гарантируют работу карт “на всей территории в России”.

“Карты «Мир» работают на всей территории России, во всех точках,где обслуживают банковские карты. Ищите логотип платежной системы «Мир» и расплачивайтесь”, - посоветовали на официальном сайте “Мира”. И ни слова не сказал про возможность использования карт за пределами РФ. Впрочем, в Беларуси карты “Мир” ещё не запрещали.

В то же время, банки Чехии решили прекратить обслуживание карт UnionPay, которые были выпущены российскими картами банков из России. Это произошло после того, как с UnionPay перестала работать банковская сеть в Финляндии из-за “опустошающих” банкоматы россиян.

Ранее Телеграф сообщил, что центральные банки РФ и Турции обсуждают возможность заменить российскую платежную систему «Мир» турецкой Troy, чтобы у туристов не было проблем с оплатой. Об этом сообщила издания Aydinlik и Turizmgazetesi со ссылкой на источники.

Турция предложила России свою платежную систему вместо «Мира» — Aydinlik

Напомним, чть отказ от платежной системы “МИР” является для банков лучшим способом избежать санкций США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 20 сентября.

Белый дом посоветовал банкам по всему миру отказаться от российской системы «МИР» — «Лучший способ не оказаться под санкциями»