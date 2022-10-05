Турция предложила России свою платежную систему вместо «Мира» — Aydinlik

Опубликовано: 05.10.2022 10:57 , Обновлено: 05.10.2022

Центральные банки РФ и Турции обсуждают возможность заменить российскую платежную систему «Мир» турецкой Troy, чтобы у туристов не было проблем с оплатой. Об этом сообщила издания Aydinlik и Turizmgazetesi со ссылкой на источники.

«Пока продолжается поиск альтернативного инструмента для замены платежной системы „Мир“, деятельность которой прекращена из-за введенных против России санкций, ведутся работы по активации платежной системы Troy, разработанной Турцией», — сообщили в Turizmgazetesi.

По словам журналистов Aydinlik, в таком случае «США нелегко будет найти повод для вмешательства».

Также там рассказали, что Турция и Россия уже давно ведут переговоры об альтернативной платежной системе. И на последней встрече в Казане этот вопрос продвинулся.

Кстати, ранее турецкие СМИ писали, что в Турции вместро «Мира» для российских туристов разрабатывают специальную «билетную карту». Сообщалось, что россияне смогут использовать эту карту в ресторанах, магазинах и развлекательных заведениях. Принцип действия заключается в том, что туристы из РФ при покупке турпакетов будут платить за этот «билет», как за карту.

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Напомним, что в конце сентября турецкие государственные банки вслед за частными отказались использовать российскую платежную систему «Мир». Таким образом, в стране не осталось банков, которые принимали бы карты «Мир».

Это произошло после того, как в США объявили о готовности ввести санкции против тех, кто способствует распространению использования «Мира» за пределами РФ.

В Турции полностью отказались от обслуживания карт «Мир». Но предложили альтернативу