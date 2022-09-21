Банки Казахстана перестали обслуживать российские карты «Мир»

Опубликовано: 21.09.2022 09:01 , Обновлено: 21.09.2022

Как минимум три казахстанских банка объявили, что полностью или частично отказались обслуживать российские банковские карточки «Мир».

Так, Народный банк Казахстана сообщил, что временно приостановил обслуживание карт системы «МИР» в своих банкоматах. При этом возможность оплаты картами товаров и услуг оставил.

«Проведение оплаты в pos-терминалах осуществляется в стандартном режиме», — сказал РИА Новости сотрудник контакт-центра.

А вот банки Halyk Bank и ЦентрКредит приостановили все операции с картами платежной системы «МИР».

Кроме того, во вьетнамском банке BIDV сообщили об аналогичном решении. По словам сотрудника банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы «Мир» в этом списке нет.

Напомним, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило на прошлой неделе, что оно готово ввести санкции против тех, кто способствует распространению использования российской платежной системы «Мир» за пределами России.

Ранее Телеграф писал, что крупнейшие турецкие банки Turkiye Is Bankasi и DenizBank 19 сентября объявили, что частично или полностью отказываться от работы с банковскими картами российской системы «Мир».

Турецкие банки стали отказываться от обслуживания карт «Мир»