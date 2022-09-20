Белый дом посоветовал банкам по всему миру отказаться от российской системы "МИР" - "Лучший способ не оказаться под санкциями"
Отказ от платежной системы "МИР" является для банков лучшим способом избежать санкций США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 20 сентября.
Ранее крупнейшие турекие банки Turkiye Is Bankasi и DenizBank 19 сентября объявили, что частично или полностью отказываться от работы с банковскими картами российской системы “Мир”.
В заявлении для Bloomberg Isbank сообщил, что они видели и оценили заявление Министерства финансов США по этому вопросу и поэтому приостановили использование системы.
А в пресс-службе платежной системы “Мир” заявили, что не могут приказать банкам работать с ними.
“Зарубежные партнеры сами принимают решение об открытии инфраструктуры для приема карт “Мир”, их прием и обслуживание в конкретной стране будет зависеть от позиции самих кредитных организаций”, - процитировали сообщение представителей “Мир” РИА Новости.
Напомним, что с 1 января 2022 года в Беларуси стали полноценно работать карточки российской платежной системы “Мир”. Это стало возможным после завершения в 2021 году интеграции платежных систем “Белкарт” и “Мир”.
В Беларуси банки выпускают карты с надписью “Мир”, однако платежная ситчемач которая их обрабатывает - “Белкарт”.