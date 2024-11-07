"Послушайте, ребята" - Байден пообещал мирно передать пост президента Трампу

Опубликовано: 07.11.2024 20:16 , Обновлено: 07.11.2024

Президент США Джо Байден призвал американский народ снизить "накал страстей". Такое заявление он сделал в своем обращении к нации после исторической победы Дональда Трампа. Также глава Белого дома пообещал уважать конституцию и мирно передать власть Трампу.

“[Избирательные] кампании - это соревнование конкурирующих взглядов… Мы принимаем выбор, который сделала страна. Я много раз говорил, что нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь. Нельзя любить своего соседа только тогда, когда ты согласен”, - заявил Джо Байден.

“Вчера я разговаривал с избранным президентом Трампом, чтобы поздравить его с победой, и я заверил его, что дам указание всей моей администрации работать с его командой, чтобы обеспечить мирный и упорядоченный переходный период. Это то, чего заслуживает американский народ”, - пообещал он.

Поблагодарив своих сотрудников за “все, чего они достигли”, президент Джо Байден высоко оценил работу, проделанную его администрацией за последние четыре года.

“Вы так много вложили в последние четыре года. Я знаю, что это трудное время. Вам больно. Я слышу вас и вижу, - сказал он. - Но не забывайте, не забывайте всего, чего мы достигли. Это было историческое президентство. Не потому, что я президент. Потому что то, что мы сделали, то, что сделали вы. Президентство для всех американцев”.

Он добавил, что большая часть работы “уже ощущается американским народом”. “Мы увидим, как будут выполнены инфраструктурные работы на сумму более 1 трлн долларов, которые изменят жизнь людей в сельских общинах и сообществах, испытывающих реальные трудности”, - заявил Байден.

Он напомнил, что до конца его президентского срока осталось 74 дня: “Давайте будем считать каждый день… Это наша ответственность перед американским народом…”.

“Послушайте, ребята, вы все это знаете - неудачи неизбежны. Но опускать руки непростительно. Неудачи неизбежны. Нас всех иногда сбивают с ног. Но, как сказал бы мой папа, мерилом нашего характера является то, как быстро мы поднимаемся на ноги. Помните, поражение не означает, что мы побеждены”, - заявил президент США.

[inf]Президентские выборы 2024 года завершились победой Дональда Трампа и сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса (который станет вице-президентом). Инаугурация Трампа в качестве 47-го президента Соединенных Штатов запланирована на 20 января 2025 года, после официального избрания Коллегией выборщиков Соединенных Штатов. В свои 78 лет Трамп станет самым старым президентом , когда-либо вступавшим в должность.[/inf]