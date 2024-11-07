Харрис и Байден признали победу Трампа и пообещали мирную передачу власти

Опубликовано: 07.11.2024 08:42 , Обновлено: 07.11.2024

Камала Харрис призвала своих сторонников смириться с результатами выборов и победой Дональда Трампа. В свою очередь, бывшая спикер конгресса США и авторитет в партии демократов Нэнси Пелоси заявила, что "мирная передача власти является краеугольным камнем нашей демократии" и "мы все несем ответственность за то, чтобы объединиться и найти точки соприкосновения".

Камала Харрис заявила, что уже пообщалась с Дональдом Трампом. “Ранее сегодня я разговаривал с избранным президентом (Дональдом) Трампом и поздравил его с победой. Я также сказала ему, что мы поможем ему и его команде в их переходе и что мы будем участвовать в мирной передаче власти”, - сказала она, выступая в Университете Говарда, своей альма-матер, в Вашингтоне, округ Колумбия.

Харрис сделала то, что ее оппонент отказался делать после выборов 2020 года, приняла их результаты.

“Фундаментальный принцип американской демократии заключается в том, что, когда мы проигрываем выборы, мы принимаем их результаты. … В то же время в нашей стране мы обязаны быть верными не президенту или партии, а Конституции Соединенных Штатов, а также нашей совести и нашему Богу”, - сказала действующий вице-президент США.

Трамп готовится занять Белый дом

Команда избранного президента США Дональда Трампа уже приступила к обсуждению, когда ему следует отправиться в Вашингтон для встречи с президентом Джо Байденом, сообщил CNN знакомый источник.

Источник предположил, что дата встречи не является окончательной, но может состояться на следующей неделе, перед тем как Байден отправится в недельную зарубежную поездку. 14 ноября Байден планирует вылететь из Вашингтона в Южную Америку с остановками в Перу, Бразилии и тропических лесах Амазонки.

В ходе поездки Байден посетит саммиты с лидерами Азиатско-Тихоокеанского региона и Группы 20 государств. Понимание того, как Трамп будет выстраивать отношения с этими лидерами на второй срок, будет способствовать проведению двусторонних встреч Байдена с близкими союзниками, а также взаимодействию в кулуарах с противниками США, сообщил телеканал CNN.

Ранее представитель Белого дома сообщил, что Байден созвонился с Трампом в среду, чтобы поздравить его с победой, и пригласил в Белый дом. Во время этого телефонного разговора Байден также “выразил свою приверженность обеспечению плавного перехода и подчеркнул важность работы по объединению страны”, - сказал чиновник.

[inf]Президентские выборы 2024 года завершились победой Дональда Трампа и сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса. Инаугурация Трампа в качестве 47-го президента Соединенных Штатов запланирована на 20 января 2025 года, после официального избрания Коллегией выборщиков Соединенных Штатов. В свои 78 лет Трамп станет самым старым президентом , когда-либо вступавшим в должность.[/inf]