Кабмин Израиля одобрил план оккупации Газы. Оппозиция предупредила о грядущей "катастрофе"

Опубликовано: 08.08.2025 09:16 , Обновлено: 08.08.2025

Кабинет безопасности Израиля в ночь с четверга на пятницу одобрил предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о военной оккупации города Газа, расположенного на севере палестинского анклава. Решение было принято вопреки предупреждениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о том, что данный шаг ставит под угрозу жизни оставшихся в секторе израильских заложников, а также резко ухудшит и без того непростую гуманитарную ситуацию в анклаве. Оппозиция уже предупредила о грядущей "катастрофе".

Накануне решающего заседания Кабинета безопасности, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил в интервью Fox News о планах взять под свой контроль весь сектор Газа, полностью вытеснить оттуда военизированную группировку ХАМАС, а затем передать анклав под управление неуказанной арабской правящей силе. Нетаньяху подчеркнул в интервью, что израильские власти не хотят сохранять сектор Газы как таковой, но и устанавливать там свою власть также не намерены.

“Мы хотим иметь периметр безопасности, но мы не хотим им управлять”, - заявил Нетаньяху.

Тем не менее, в итоговом заявлении, опубликованном офисом Нетаньяху утром 8 августа, говорится лишь о взятии под контроль самого города Газа, а не всего анклава. Власти страны также заверили, что израильские военные будут оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению за пределами зон боевых действий. Целью захвата Газы израильские власти назвали “победу над ХАМАС”, а израильское издание The Times of Israel предположило, что оккупацией одного города всё не ограничится и за ней могут последовать другие военные операции, которые “были одобрены, но не анонсированы”.

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Министры также одобрили пять принципов, которые необходимо выполнить для окончания войны:

разоружение ХАМАС,

возвращение всех заложников,

демилитаризация Газы,

постоянный контроль Израиля за безопасностью в Газе,

создание послевоенного гражданского правительства, в которое не войдут ХАМАС и Палестинская администрация.

[inf]Израильские власти заявляют, что в настоящее время контролируют порядка 75% сектора Газа. Оставшиеся 25%, куда военные ЦАХАЛ не заходили до сих пор, в основном включают город Газа и лагеря беженцев, расположенные в центральной части сектора. Именно в этих лагерях, как полагают израильские военные, удерживают большинство израильских заложников, захваченных террористами из ХАМАС 7 октября 2023 года.

Почти все 2 миллиона жителей Газы в настоящее время находятся в той части сектора, которую ЦАХАЛ не контролирует. ХАМАС пригрозил казнить заложников, если его боевики обнаружат приближение израильских войск. В августе прошлого года боевики ХАМАС именно так и поступили: убили шестерых израильских заложников в Рафахе на юге сектора Газа, когда солдаты ЦАХАЛа приблизились к туннелю, где их удерживали.[/inf]

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“Катастрофа, которая приведёт к ещё большим катастрофам”?

Решение об оккупации Газы в самом Израиле поддержали далеко не все. Так, лидер израильской оппозиции Яир Лапид раскритиковал решение Кабинета безопасности, назвав его “катастрофой”. По мнению политика, Нетаньяху и правые министры Итамар Бен Гвир и Бецалель Смотрич, которые поддержали это решение, предложили “именно то, чего хотел ХАМАС”. В результате всё это, по мнению Лапида, приведет к “ещё большим катастрофам” - гибели ещё большего числа заложников и многих израильских солдат, а также к “политическому краху”.

“Именно этого и хотел ХАМАС: чтобы Израиль оказался в ловушке на поле без цели, без определения картины завтрашнего дня, в бесполезной оккупации, к чему она ведет, никто не понимает”, - раскритиковал военный кабинет Лапид в своём посте в соцсети Х.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль должен навсегда покончить с ХАМАСом в секторе Газа. По мнению главы Белого дома, террористы из этой организации отказались соглашаться на перемирие в Газе, потому что боятся того, что произойдет после освобождения всех израильских пленников.

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