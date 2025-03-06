«Будете расплачиваться в аду» - Трамп выдвинул «больному и извращенному» ХАМАСу новый ультиматум

Опубликовано: 06.03.2025 08:03 , Обновлено: 06.03.2025

Президент США Дональд Трамп 5 марта предъявил новый ультиматум палестинской группировке ХАМАС, потребовав от боевиков "немедленного освобождения" всех оставшихся в живых израильских заложников, а также выдачи тел погибших. По словам Трампа, в противном случае ХАМАСу "придётся расплачиваться в аду".

""Шалом Хамас”, что означает “Привет и до свидания” — вы можете выбирать. Освободите всех заложников сейчас — не позже — и немедленно верните все тела убитых вами людей, или для вас все кончено”, - написал Трамп на своей страничке в соцсети Х.

В нём Трамп назвал ХАМАС “больными и извращенными людьми” из-за того, что они отказываются передавать Израилю не только оставшихся в живых заложников, но и тела погибших.

“Это последнее предупреждение для вас! Для руководства сейчас самое время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс. Народу Газы: прекрасное будущее ждёт вас, но только если вы не будете удерживать заложников. Если вы это сделаете, вы ПОКОЙНИКИ! Примите УМНОЕ решение. ОСВОБОДИТЕ ЗАЛОЖНИКОВ СЕЙЧАС, ИНАЧЕ ПОЗЖЕ БУДЕТЕ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ В АДУ!”, - написал Трамп в своих соцсетях.

Пост Трампа появился вскоре после того, как он провёл встречу с группой из восьми освобожденных заложников в Овальном кабинете, и на фоне очевидного тупика в переговорах между Израилем и ХАМАС. После того, как в минувшую субботу официально завершилась первая фаза соглашения о прекращении огня, стороны никак не могут договориться о следующих шагах: Израиль настаивает на продлении первой фазы до полного освобождения всех заложников, ХАМАС требует соблюдения первоначальных договорённостей и настаивает на переходе ко второй фазе, которая предполагает заключение полноценного мирного договора.

Отметим, что нынешний ультиматум Трампа - далеко не первый с момента его вступления в должность президента США. За последние несколько месяцев политик уже делал аналогичные громкие заявления. Так, перед своей инаугурацией он потребовал, чтобы ХАМАС освободил всех заложников и также пригрозил им ” полным адом”.

В прошлом месяце, после того как ХАМАС пригрозил не освобождать очередную партию израильских заложников, ссылаясь на нарушения Израилем соглашения, Трамп выдвинул еще один похожий ультиматум, требуя, чтобы все они были освобождены в полдень следующей субботы. ХАМАС на освобождение всех заложников не пошёл, ограничившись тремя.

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Израильское издание The Times of Israel сообщило, что в настоящее время администрация Трампа тайно ведет прямые переговоры с руководством ХАМАСа с целью добиться освобождения заложников в Газе и, следовательно, положить конец войне. Арабский дипломат сообщил изданию на условиях анонимности, что переговоры ведет спецпредставитель Трампа по вопросам заложников Адам Бёлер, который в настоящее время находится в Дохе.

Белый дом заявил, что консультировался с Израилем по этому вопросу, однако офис Нетаньяху, по-видимому, не согласился с этим шагом, выпустив краткое заявление, в котором говорилось, что “Израиль выразил Соединенным Штатам свою позицию относительно прямых переговоров с ХАМАС”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что власти Израиля 2 марта заблокировал въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газы, а также пригрозил отключить мятежный анклав от электроснабжения. Такие шаги власти страны обосновали отказом руководства палестинской группировки ХАМАС продлить первую фазу соглашения о прекращении огня.

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Согласно информации, озвученной 2 марта премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в руках боевиков ХАМАС всё ещё остаются 59 заложников. По неточной информации, как минимум 24 из них живы, а 35 — погибли, но Израиль настаивает на обязательной выдаче их тел.