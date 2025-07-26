"Они хотят умереть" - Трамп объявил охоту на членов ХАМАСа в секторе Газа

Опубликовано: 26.07.2025 08:20 , Обновлено: 26.07.2025

Президент Соединенных Штатов (США) Дональд Трамп заявил, что Израиль должен навсегда покончить с ХАМАСом в секторе Газа. По мнению главы Белого дома, террористы из этой организации отказались соглашаться на перемирие в Газе, потому что боятся того, что произойдет после освобождения всех израильских пленников.

“ХАМАС на самом деле не хотел заключать сделку. Я думаю, они хотят умереть, и это очень, очень плохо”, - сказал он.

Трамп обвинил палестинскую террористическую группировку в провале переговоров о прекращении огня, заявив, что на эту группировку будет “начата охота”.

Трамп добавил, что израильтянам “придется сражаться, и им придется навести порядок — вам придется избавиться [от ХАМАСа]”, - сказал Трамп журналистам перед отъездом в Шотландию.

“Теперь за ними будут охотиться”, - сказал Трамп о ХАМАСе.

“Мы добрались до последних заложников, и они знают, что происходит после того, как вы захватите последних заложников, - сказал президент США журналистам. - И в основном из-за этого они на самом деле не хотели заключать сделку”.

В четверг представитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон прекращает свое участие в переговорах, обвинив ХАМАС в “отсутствии желания достичь прекращения огня”.

В свою очередь, Израиль заявил, что отозвал своих переговорщиков из Катара, где проходили переговоры о прекращении огня.