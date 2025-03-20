Израиль заявил о начале новой наземной операции в секторе Газа

Опубликовано: 20.03.2025 10:43 , Обновлено: 20.03.2025

Израильские военные 19 марта заявили о возобновлении наземных операций в центральной и южной части сектора Газа. Авиаудары по мятежному анклаву израильская армия наносит уже два дня подряд. По данным палестинских источников, общее число погибших с момента официального возобновления военных действий в Газе уже превысило 540 человек.

По данным агентства Reuters, израильская армия возобновила наземные операции на следующий же день после того, как начала наносить авиаудары по анклаву. Атаку 18 марта назвали “одним из самых смертоносных эпизодов” с начала палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года. Он положил конец режиму прекращения огня, который в основном соблюдался сторонами с января 2025 года.

Израильские военные заявили, что в ходе наземных операций им удалось расширить свой контроль над коридором Нецарим. Они назвали эту операцию “целенаправленным маневром”, а палестинская группировка ХАМАС расценила это как вторжение и “новое и опасное нарушение” двухмесячного соглашения о прекращении огня.

[info_b]Коридор Нецарим представляет собой шестикилометровую военную зону, созданную Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), которая простирается от израильской границы с сектором Газа до Средиземного моря и разделяет анклав на южную и северную части.[/info_b]

Организация Объединенных Наций заявила, что в результате авиаудара по центру города Газа накануне погиб иностранный сотрудник и были ранены пятеро рабочих на объекте ООН. Министерство здравоохранения Газы приписало удар Израилю, но Израиль эту информацию отрицал, заявив, что удар был нанесен по объекту ХАМАС, где были зафиксированы факты приготовления к стрельбе по израильской территории.

За минувшую ночь, по данным издания The Times of Israel, которое сослалось на палестинское издание Quds News, жертвами израильских ударов по сектору стал 71 человек, а общее число погибших со вторника превысило 540 человек. Однако, The Times of Israel подчеркнуло, что точное число погибших установить невозможно, поскольку данные пока получают лишь от подконтрольных ХАМАС органов здравоохранения в секторе Газа и их объективность вызывает сомнения. Израильские военные по-прежнему обвиняют ХАМАС в использовании палестинских мирных жителей в качестве живого щита, в ХАМАС эти обвинения категорически отрицают.

Тем временем в Госдепартаменте США ответственность за возобновление боевых действий в секторе Газа возложили на ХАМАС. При этом предложение США по продлению режима прекращения огня и освобождению заложников, удерживаемых группировкой в ​​секторе Газа, по словам Госдепа, остаётся в силе.

“Возможность все еще есть, но она быстро тает”, — заявил представитель Госдепартамента, назвав реакцию ХАМАС “совершенно неприемлемой” и выразив поддержку Израилю.

В свою очередь министр обороны Израиля Исраэль Кац выступил с видеообращением, в котором заявил, что если ХАМАС не освободят заложников, “Израиль применит силу, которую вы еще не видели”.

Возобновление боевых действий в Газе ранее осудили некоторые западные страны, включая Францию ​​и Германию, а также Катар и Египет, которые выступали посредниками в переговорах о прекращении огня. Король Иордании Абдалла призвал к восстановлению режима прекращения огня и возобновлению потоков помощи, назвав возобновление израильских ударов по Газе “чрезвычайно опасным шагом”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что нынешняя война в Газе началась 7 октября 2023 года после нападения боевиков ХАМАС на израильские населённые пункты, в результате которого, по израильским данным, погибли около 1200 человек и 251 были взяты в заложники. По данным палестинских органов здравоохранения, ответная израильская кампания унесла жизни более 48 000 человек и разрушила большую часть инфраструктуры сектора Газа.

Израиль возобновил массированные удары по Газе. Перемирие сорвано?