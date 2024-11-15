Израиль разбомбил иранский центр по разработке ядерного оружия - Axios

Опубликовано: 15.11.2024 15:48 , Обновлено: 15.11.2024

Израиль предположительно уничтожил действующий сверхсекретный исследовательский центр, на базе которого занимались разработкой ядерного оружия, в иранском Парчине. Как сообщил американский портал Axios, ссылаясь на три независимых анонимных источника в Белом доме и два израильских источника.

Источники Axios заявили, что удар, нанесённый по данному комплексу в октябре, серьёзно подорвал попытки Ирана возобновить свои исследования в области ядерного оружия. По словам неназванного правительственного чиновника из Израиля, в результате удара было уничтожено сложное оборудование, используемое для разработки пластической взрывчатки, которая окружает уран в ядерном устройстве и необходима для его подрыва.

По данным издания, одной из целей израильского удара 25 октября стал объект Талеган-2, расположенный на территории военного комплекса Парчин, примерно в 20 милях к юго-востоку от столичного Тегерана. Данный объект был частью иранской программы по созданию ядерного оружия “Амад” до тех пор, пока Иран не остановил свою военную ядерную программу в 2003 году.

По данным некоммерческой неправительственной организации Институт науки и международной безопасности, именно на этом объекте проводили испытания взрывчатых веществ, необходимых для приведения в действие ядерного устройства.

“Они проводили научную деятельность, которая могла заложить основу для производства ядерного оружия. Это было совершенно секретное дело. Лишь небольшая часть иранского правительства знала об этом, но большая часть иранского правительства — нет”, — заявил изданию американский чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Спутниковые снимки высокого разрешения, полученные институтом после израильского удара, показали, что объект Талеган-2 полностью разрушен.

Иран предупредил Израиль о «горьких последствиях» ударов по военным объектам

Издание также сообщило, что Талеган-2 не был включён в список тех иранских ядерных объектов, которые президент США Джо Байден просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не атаковать, чтобы не спровоцировать войну с Ираном. По словам источников, именно поэтому Тегеран не стал публично заявлять о каких-либо серьёзных последствиях израильской атаки - иначе им пришлось бы признать, что они нарушили договор о нераспространении ядерного оружия.

Представительство Ирана при ООН комментировать эту информацию отказалось. Отметим, однако, что власти Ирана отрицают информацию об их планах по созданию ядерного оружия. Буквально на прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи категорично заявил, что Тегеран “не стремится к созданию ядерного оружия, и точка”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что телеканал Fox News, ссылаясь на неназванного высокопоставленного израильского чиновника, сообщил, что Израиль за этот год уничтожил все четыре зенитных ракетных комплекса С-300, которые поставила Ирану Россия к началу 2024 года.

Израиль уничтожил все С-300, поставленные в Иран Россией — Fox News

Между тем, властям США пришлось усилить своё военное присутствие на Ближнем Востоке и направить в регион дополнительные эсминцы, истребительные эскадрильи, танкеры и дальние бомбардировщики B-52. На такой шаг американские военные пошли после того, как 2 ноября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в очередной раз пригрозил Израилю “сокрушительным ответом” за атаку на иранские военные объекты в октябре.

«Не сможем сдержать Израиль» — США направили свои бомбардировщики в регион в ожидании «сокрушительного ответа» Ирана