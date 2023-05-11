Изменят ход войны? Великобритания поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow - CNN

Опубликовано: 11.05.2023 13:40 , Обновлено: 11.05.2023

Соединенное Королевство поставило весной 2023 года Украине какое-то количество крылатых ракет Storm Shadow. Эти современные боеприпасы могут бить в разных модификациях на расстояние до 500 километров.

Телеканал CNN утверждает, со ссылкой сразу на несколько высокопоставленных западных чиновников, что в Украину отправили ракеты с данлостью до 250 километров.

Новость Телеграф

Один из западных чиновников сообщил CNN, что Великобритания получила заверения от украинского правительства в том, что эти ракеты будут использоваться только на суверенной территории Украины, в том числе в Крыму, а не на территории России.

Министр обороны Британии подтвердил поставки дальнобойных Storm Shadow Украине

Официальные лица Великобритании часто делали публичные заявления, в которых Крым определялся как суверенная территория Украины, описывая его как “незаконно аннексированный”.

Ракета Storm Shadow “по-настоящему меняет правила игры с точки зрения дальности”, считает высокопоставленный военный чиновник США, и дает Киеву возможности, о которых он просил с самого начала войны. До этого момента текущая максимальная дальность стрельбы украинского оружия, предоставленного США, составляла около 80 километров.

Что умеет ракета?

Карта, куда смогут добить ракеты, поставленные Украине накануне контрнаступления

Storm Shadow - каждая стоимостью более 1 миллиона долларов - хорошие ракеты для украинских Военно-воздушных сил. Ракета обладает высокой степенью автономности и, таким образом, может быть адаптирована к широкому спектру типов самолетов, а том числе и советского образца.

Storm Shadow принадлежит к семейству ракет, в которое также входят немецкий Taurus, французский Scalp и экспортная ракета для заказчиков на Ближнем Востоке под названием Black Shaheen.

У западных техников уже есть опыт адаптации своего орудия для советских самолетов. Прошлой весной американские инженеры быстро установили поставляемые США высокоскоростные ракеты HARM на украинские МиГ-29 и Су-27.

“Штормовую тень”, возможно, будет даже легче интегрировать, чем “Хармы”. Storm Shadow разработали с учётом простоты использования в условиях, которые летчик-испытатель итальянских ВВС Энрико Скаработто описал как “невероятно низкую рабочую нагрузку пилота в кабине пилота”.

Вся работа по программированию Storm Shadow выполняется на земле, перед началом миссии. Специалисты просто вносят в компьютер Storm Shadow данные куда нанести удар и под каким углом. Летчику потврепя полета остается только нажать кнопку “Пуск”.

Storm Shadow ориентируется по координатам GPS, но корректирует свой курс, сканируя местность, проходящую под ним, и сопоставляя ее с внесёнными в нее точками на местности. Приближаясь к цели, ракета открывает носовую часть, чтобы освободить инфракрасную головку самонаведения, которая сканирует тепловой профиль цели и направляет ракету к цели.

Ранее Телеграф сообщил, что возглавляемая Великобританией группа европейских стран обратилась к поставщикам предоставить условия поставки Украине ракет дальностью до 300 км.

Тем временем, российские СМИ этой весной писали, что скорее всего ракеты уже давно поставлены ВСУ и ждут своего часа, чтобы их применили во время контрнаступления. А все объявленные тендеры — операция прикрытия, чтобы ввести в обман российских военных.

Союзники объявили тендер на поставку в Украину ракет дальностью 300 км

Также стало известно, что украинские штурмовики советского производства СУ-25 вооружили американскими ракетами Zuni. Появились фото с такими боеприпасами рядом с украинскими самолётами.

Украинцы установили на свои СУ-25 американские ракетв Zuni