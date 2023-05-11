Изменят ход войны? Великобритания поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow - CNN
Соединенное Королевство поставило весной 2023 года Украине какое-то количество крылатых ракет Storm Shadow. Эти современные боеприпасы могут бить в разных модификациях на расстояние до 500 километров.
Телеканал CNN утверждает, со ссылкой сразу на несколько высокопоставленных западных чиновников, что в Украину отправили ракеты с данлостью до 250 километров.
Один из западных чиновников сообщил CNN, что Великобритания получила заверения от украинского правительства в том, что эти ракеты будут использоваться только на суверенной территории Украины, в том числе в Крыму, а не на территории России.
Министр обороны Британии подтвердил поставки дальнобойных Storm Shadow Украине
Официальные лица Великобритании часто делали публичные заявления, в которых Крым определялся как суверенная территория Украины, описывая его как “незаконно аннексированный”.
Ракета Storm Shadow “по-настоящему меняет правила игры с точки зрения дальности”, считает высокопоставленный военный чиновник США, и дает Киеву возможности, о которых он просил с самого начала войны. До этого момента текущая максимальная дальность стрельбы украинского оружия, предоставленного США, составляла около 80 километров.
Что умеет ракета?
Storm Shadow - каждая стоимостью более 1 миллиона долларов - хорошие ракеты для украинских Военно-воздушных сил. Ракета обладает высокой степенью автономности и, таким образом, может быть адаптирована к широкому спектру типов самолетов, а том числе и советского образца.
Storm Shadow принадлежит к семейству ракет, в которое также входят немецкий Taurus, французский Scalp и экспортная ракета для заказчиков на Ближнем Востоке под названием Black Shaheen.
У западных техников уже есть опыт адаптации своего орудия для советских самолетов. Прошлой весной американские инженеры быстро установили поставляемые США высокоскоростные ракеты HARM на украинские МиГ-29 и Су-27.
“Штормовую тень”, возможно, будет даже легче интегрировать, чем “Хармы”. Storm Shadow разработали с учётом простоты использования в условиях, которые летчик-испытатель итальянских ВВС Энрико Скаработто описал как “невероятно низкую рабочую нагрузку пилота в кабине пилота”.
Вся работа по программированию Storm Shadow выполняется на земле, перед началом миссии. Специалисты просто вносят в компьютер Storm Shadow данные куда нанести удар и под каким углом. Летчику потврепя полета остается только нажать кнопку “Пуск”.
Storm Shadow ориентируется по координатам GPS, но корректирует свой курс, сканируя местность, проходящую под ним, и сопоставляя ее с внесёнными в нее точками на местности. Приближаясь к цели, ракета открывает носовую часть, чтобы освободить инфракрасную головку самонаведения, которая сканирует тепловой профиль цели и направляет ракету к цели.
Ранее Телеграф сообщил, что возглавляемая Великобританией группа европейских стран обратилась к поставщикам предоставить условия поставки Украине ракет дальностью до 300 км.
Тем временем, российские СМИ этой весной писали, что скорее всего ракеты уже давно поставлены ВСУ и ждут своего часа, чтобы их применили во время контрнаступления. А все объявленные тендеры — операция прикрытия, чтобы ввести в обман российских военных.
Союзники объявили тендер на поставку в Украину ракет дальностью 300 км
Также стало известно, что украинские штурмовики советского производства СУ-25 вооружили американскими ракетами Zuni. Появились фото с такими боеприпасами рядом с украинскими самолётами.