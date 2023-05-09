Союзники объявили тендер на поставку в Украину ракет дальностью 300 км

Опубликовано: 09.05.2023 20:29 , Обновлено: 09.05.2023

Возглавляемая Великобританией группа европейских стран обратилась к поставщикам предоставить условия поставки Украине ракет дальностью до 300 км.

Призыв к компаниям, которые могли бы предоставить такие ракеты, был включен в уведомление, опубликованное на прошлой неделе Международным фондом для Украины - группой стран, включая Великобританию, Норвегию, Нидерланды, Данию и Швецию.

Министерство обороны Великобритании, которое управляет фондом, попросило компании предоставить информацию о возможности поставок ракет, которые могут запускаться с суши, моря или воздуха, с боеголовками, содержащими от 20 до 490 кг взрывчатки.

В условиях тендера были также указаны требования “низкой вероятности перехвата”, “возможности наведения” и “методов проникновения в систему противовоздушной обороны для увеличения вероятности успешного удара”.

В уведомлении говорилось, что с компаниями, которые откликнулись, свяжутся после 5 июня. Отвечая на вопрос о британской политике в отношении поставок истребителей и ракет дальнего радиуса действия Украине на мероприятии аналитического центра в Вашингтоне, министр иностранных дел Великобритании Джеймс отказался вдаваться в подробности.

Возможно, речь идёт о ракетах Storm Shadow (на фото новости), которые могут быть установлены, в том числе, на украинских самолетах советского производства.

Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км.

Ракета весит около 1300 килограммов. Предполагаемые цели такого боеприпаса — это командные пункты, аэродромы, порты и электростанции. Ракета работает по принципу «выстрелил и забыл», так как цель программируется ещё перед запуском.

Уже в Украине?

Тем временем, российские СМИ этой весной писали, что скорее всего ракеты уже давно поставлены ВСУ и ждут своего часа, чтобы их применили во время контрнаступления. А все объявленные тендеры - операция прикрытия, чтобы ввести в обман российских военных.