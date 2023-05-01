Украинцы установили на свои СУ-25 американские ракетв Zuni

Опубликовано: 01.05.2023 13:36 , Обновлено: 01.05.2023

Украинские штурмовики советского производства СУ-25 вооружили американскими ракетами Zuni. Появились фото с такими боеприпасами рядом с украинскими самолётами.

Таким образом впервые стало известно, что украинские специалисты адаптировали старые самолёты для использования ракет, передачу которых США анонсировали в январе.

Zuni — это американскте неуправляемые авиационные ракеты класса «воздух — земля», разработанные ещё в 50-х годах 2020 года. В 1957 году они были приняты на вооружение ВМС и ВВС США. Ими вооружали палубные истребители F-89, F-4, а также все типы штурмовиков. Максимальная дальность прицельного выстрела — 8 км.

Несмотря на кажущуюся древность, ракеты Zuni в модифицированном виде до сих пор находится на вооружении США. 6 января 2023 года Вашингтон заявил о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошли около 4000 ракет Zuni.