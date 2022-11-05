Иран признал поставки беспилотников России

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Опубликовано: 05.11.2022 13:23 , Обновлено: 05.11.2022

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян заявил 5 ноября, что его страна на самом деле поставила России беспилотники. Но в "малых количествах" и ещё до вторжения РФ.

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“Ажиотаж, поднятый некоторыми западными странами о том, что Иран предоставил России ракеты и беспилотники для помощи в войне на Украине, про ракеты совершенно неверен… Мы договорились с главой МИД Украины, чтобы они предоставили нам доказательства об использовании Россией иранских беспилотников”, - заявил Амир Абдоллахиян.

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“Если они будут привержены своему обещанию, мы сможем обсуждать этот вопрос в ближайшие дни”, - подчеркнул он.

Также иранский министр обвинил Украину в блокировании встречи на эту тему в одной из европейских стран “из-за давления США и Германии”. Якобы, по его словам, украинская делегаци янк приехала на заранее запланированные переговоры.

“США и некоторые страны, в частности Германия, сказали Украине, что в то время, когда мы хотим ввести санкции против Ирана из-за поставки беспилотников России, вы хотите пить кофе с иранцами в европейской стране!”, - пожаловался Амир Абдоллахиян

Ранее власти Ирана категорически отрицали поставки своих беспилотников России. Такую же позицию заняла и России. Ее постоянный представитель в ООН Василий Небензя настолько был напуган инициативой западных стран, что заявил, что его страна категорически против расследования ООН поставок иранских дронов. Из-за этого РФ запросила заседание Совбеза ООН.

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Европейский союз в прошлом месяце согласовал новые санкции в отношении Ирана в связи с поставками беспилотников в Россию, а Великобритания ввела санкции в отношении трех иранских военных деятелей и оборонного производителя за поставку России беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов по гражданским объектам и объектам инфраструктуры в Украине.

Впрочем, ранее военный эксперт, член Общественного совета при Минобороны РФ Руслан Пухов в эфире гостелеканала, думая, что его никто не слышит, проговорился, что Иран поставляет России дроны. А позже заявил, что у него «плохо с мозгами».

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