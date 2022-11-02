Иран передаст России "убийц ПВО" для ударов по Украине - ГУР

Опубликовано: 02.11.2022 12:00 , Обновлено: 02.11.2022

Украинская военная разведка (ГУР МО) сообщила, что Иран планирует отправить в Россию более 200 боевых беспилотников, в том числе Arash-2, рекламируемый иранскими военными как один из самых дальнобойных ударных беспилотников в мире. А еще у него есть функция автоматического нападения на ПВО.

ГУР МО Украины сообщила, что “партию из более чем 200 боевых беспилотников ”Шахед-136”, “Мохаджер-6” и “Араш-2” планируется отправить из Ирана в Российскую Федерацию в начале ноября”.

Разведывательное управление Украины сообщило в своем Telegram, что беспилотные летательные аппараты “будут доставлены через Каспийское море в порт Астрахань”.

В ГУР заявили, что беспилотники отправляются в разобранном виде, и как только они окажутся на территории России, “они будут собраны, перекрашены и на них будет нанесена российская маркировка”.

Любое использование Россией беспилотника “Араш-2” для войны в Украине может оказать дополнительное давление на и без того уязвимую систему противовоздушной обороны страны.

Arash-2 — беспилотный дрон-камикадзе тяжёлого класса иранского производства. Является развитием версии тяжёлого БПЛА Kian-2 на реактивном двигателе. Предназначен для поражения критических объектов инфраструктуры и работающих РЛС от прикрывающих их систем ПВО на большой дальности около 1000—2000 км. Основной целью дрона заявляется инфраструктура городов для нанесения ударов «стратегического» класса.

Ударная версия дрона Kian-2 была представлена в 2019 году. Дрон получил функцию наведения на сигнал РЛС от комплекса ЗРК при попытке его сбить, при выключении сигнала РЛС дрон атакует изначальную цель по фиксированным координатам.

Ранее Телеграф сообщил, что в украинском государственном концерне «Укроборонпром» 17 октября сообщили, что завершают разработку боеприпаса с дальностью 1000 км и весом боевой части 75 кг. И показали фото.

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