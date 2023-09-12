«Идут сознательно» - Путин похвалил россиян за готовность умереть в Украине

Опубликовано: 12.09.2023 16:25 , Обновлено: 12.09.2023

Владимир Путин 12 выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. В числе прочего он заявил, что сотни тысяч россиян идут в армию добровольцами, зная, что могут погибнуть в Украине.

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По словам Путина, за последние 6-7 месяцев 270 000 человек подписали контракты на службу в Вооруженных силах РФ и добровольческих подразделениях. «Это то, что отличает российский народ, российское общество. Я не знаю, честно говоря, в какой-то другой стране это возможно или нет», —процитировалоВладимира Путина информагентство РИА Новости.

Он рассказал, что люди сознательно идут на военную службу “понимая, что в конечном итоге они окажутся на фронте. Мужики наши, мужчины российские, понимая, что их ожидает, понимая, что они могут жизнь отдать за Родину, получить тяжелое ранение, все равно на это идут сознательно и добровольно».

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В начале сентября в интернете появился «приказ» о частичной мобилизации, подписанный якобы министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В Госдуме назвали это фейком, обвинив в его распространении Украину.

Частичную мобилизацию в РФ объявили 21 сентября 2022 года, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о мобилизации 300 000 человек.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Госдуме РФ подготовили закон о мобилизации для «большой войны».

«Уже попахивает» — В Госдуме РФ подготовили закон о мобилизации для «большой войны»