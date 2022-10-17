В Киеве дрон-камикадзе ударил по жилому дому

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Опубликовано: 17.10.2022 10:49 , Обновлено: 04.07.2024

Во время массовой атаки дронами-камикадзе на Киев 17 октября, один из беспилотников прилетел по жилому многоэтажному дому. Об этом сообщили местные власти. В Сети появились фото и видео произошедшего.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, из пострадавшего дома спасли 18 человек, двое жильцов остаются под завалами. О погибших пока неизвестно.

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Также появилось видео, как во время атаки дроном работают журналисты:

https://twitter.com/wanderer_man666/status/1581911601602785281

На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

«Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. На оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас-победа», — написал он в своем телеграм-канале.

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Как писал Телеграф, рано утром 17 октября в Киеве прогремело несколько взрывов, начался пожар. Об атаке дронами сообщил мэр города Виталий Кличко. В соцсетях появились фото и видео с места произошедшего.

Россия атаковала центр Киева дронами-камикадзе — Кличко