В Киеве дрон-камикадзе ударил по жилому дому
Во время массовой атаки дронами-камикадзе на Киев 17 октября, один из беспилотников прилетел по жилому многоэтажному дому. Об этом сообщили местные власти. В Сети появились фото и видео произошедшего.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, из пострадавшего дома спасли 18 человек, двое жильцов остаются под завалами. О погибших пока неизвестно.
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Также появилось видео, как во время атаки дроном работают журналисты:
https://twitter.com/wanderer_man666/status/1581911601602785281
На атаку отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
«Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. На оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас-победа», — написал он в своем телеграм-канале.
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Как писал Телеграф, рано утром 17 октября в Киеве прогремело несколько взрывов, начался пожар. Об атаке дронами сообщил мэр города Виталий Кличко. В соцсетях появились фото и видео с места произошедшего.