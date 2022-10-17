В Украине показали, как ВСУ отвечают России на дроны-камикадзе «мечами возмездия»
Вооруженные силы Украины уничтожили российскую военную технику американскими «мечами возмездия». Об этом заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко.
По его словам, пока российские войска используют «иранские мопеды» (дроны-камикадзе Shahed-136), ВСУ громят их «американскими мечами возмездия».
Так Геращенко назвал 155-мм снаряды Excalibur, «точность попадания которых плюс-минус 1 метр, а дальность стрельбы – 40 километров». Вести ими огонь можно, например, из американской гаубицы M777 или французской CAESAR.
Видео ударов снарядами опубликовали в соцсетях благотворительного фонда «Вернись живым». Там рассказали, что на Херсонском направлении аэроразведчики нашли с помощью беспилотников российскую технику, а артиллеристы «уничтожили ее одним мощным ударом».
https://twitter.com/dronesdeguerra/status/1581651846158233602
Напомним, 17 октября власти Украины заявили, что Россия массово ударила по Киеву дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой многоэтажный дом.
В Киеве дрон-камикадзе ударил по жилому дому
Ранее Телеграф писал, что в соцсетях появилось видео воздушного боя российского беспилотного летательного аппарата с украинским. Кажется, схватка была недолгой.
Появилось видео боя российского и украинского дронов. Кто победил?