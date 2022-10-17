В Украине показали, как ВСУ отвечают России на дроны-камикадзе «мечами возмездия»

🎥 Видео

Опубликовано: 17.10.2022 11:29 , Обновлено: 21.10.2022

Вооруженные силы Украины уничтожили российскую военную технику американскими «мечами возмездия». Об этом заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко.

По его словам, пока российские войска используют «иранские мопеды» (дроны-камикадзе Shahed-136), ВСУ громят их «американскими мечами возмездия».

Так Геращенко назвал 155-мм снаряды Excalibur, «точность попадания которых плюс-минус 1 метр, а дальность стрельбы – 40 километров». Вести ими огонь можно, например, из американской гаубицы M777 или французской CAESAR.

Видео ударов снарядами опубликовали в соцсетях благотворительного фонда «Вернись живым». Там рассказали, что на Херсонском направлении аэроразведчики нашли с помощью беспилотников российскую технику, а артиллеристы «уничтожили ее одним мощным ударом».

https://twitter.com/dronesdeguerra/status/1581651846158233602

Напомним, 17 октября власти Украины заявили, что Россия массово ударила по Киеву дронами-камикадзе. Один из них попал в жилой многоэтажный дом.

В Киеве дрон-камикадзе ударил по жилому дому

Ранее Телеграф писал, что в соцсетях появилось видео воздушного боя российского беспилотного летательного аппарата с украинским. Кажется, схватка была недолгой.

Появилось видео боя российского и украинского дронов. Кто победил?