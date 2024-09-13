Харрис против Трампа. У кого вырос рейтинг после дебатов?

Опубликовано: 13.09.2024 17:30 , Обновлено: 13.09.2024

Вице-президент США от Демократической партии Камала Харрис опередила республиканца Дональда Трампа с рейтингом 47% против 42%. Такие результаты показал опрос Reuters/Ipsos , проведенный после дебатов кандидатов.

Опрос показал, что Харрис лидирует на пять процентных пунктов среди зарегистрированных избирателей, что чуть выше четырехпроцентного преимущества, которое у нее было над Трампом в опросе Reuters/Ipsos, проведенном 21-28 августа.

Среди избирателей, заявивших, что они хотя бы что-то слышали о дебатах во вторник, 53% сказали, что Харрис победила, а 24% - что победил Трамп, остальные не смогли определиться с ответом на этот вопрос.

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Среди избирателей-республиканцев каждый пятый сказал, что Трамп не был убедительным. Всего около 52% опрошенных, знакомых с ходом дебатов, заявили, что Харрис “произвела впечатление человека с более высокими моральными качествами”, по сравнению с 29%, которые сказали то же самое о Трампе.

Ранее Telegraf.news писал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп вызвал всплеск мемов с персонажами из мультфильма “Симпсоны” в социальных сетях после дебатов с Камалой Харрис. Причиной стало заявление экс-президента о том, что в одном из американских городов “едят собак”.

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Напомним, что во вторник, 10 сентября, за два месяца до выборов в США кандидаты в президенты Камала Харрис и Дональд Трамп провели свои первые предвыборные теледебаты. В прямом эфире телеканала ABC News политические соперники обрисовали резко противоположные видения того, где, по их мнению находится страна и куда они намерены её привести в случае избрания. Не обошлось без взаимных “комплиментов” и обвинений во лжи.

«Худший вице-президент» США vs «позорище» — На первых дебатах Трамп и Харрис обменялись «комплиментами» и обвинениями во лжи