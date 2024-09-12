Бывший замглавы ФБР назвал Трампа "российским агентом"

Опубликовано: 12.09.2024 12:35 , Обновлено: 12.09.2024

Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что считает Дональда Трамп "российским агентом". Но сделал оговорку, что не в классическом понимании, как завербованного диверсанта.

На вопрос в подкасте, считает ли он возможным, что Трамп был российским агентом, экс-замглавыв ФБР, уволенный Трампом в 2018 году, ответил: “Я считаю, что да”.

“Я не уверен, что охарактеризовал бы его как активного, завербованного, осведомленного агента в том смысле, в каком люди в разведывательном сообществе понимают этот термин. Но я действительно думаю, что Дональд Трамп дал нам много поводов усомниться в его подходе к российской проблеме в Соединенных Штатах. И я думаю, что его подход к взаимодействию с Владимиром Путиным, будь то телефонные звонки, личные встречи, то, что он публично говорил о Путине, - все это поднимают важные вопросы”, - заявил Эндрю Маккейб.

Такое мнение экс-фбровец Высказал в подкасте One Decision, который вел сэр Ричард Дирлав, бывший глава британской разведки МИ-6.

“У вас должно возникнуть несколько очень серьезных вопросов о том, почему Дональд Трамп … испытывает такое подобострастное восхищение Владимиром Путиным, какого никогда не испытывал ни один другой американский президент, республиканец или демократ… Это может быть просто из-за фундаментального непонимания набора проблем. Это возможно. И я думаю, что на другом конце этого спектра были бы какие-то отношения или желание к каким-то отношениям, будь то экономические или бизнес”, - заявил он.

“Я думаю, что это возможные варианты. ни один из них не был доказан. Но как офицер разведки, вы должны думать именно о таких вещах”, - сделала оговорку Эндрю Маккейб.

[inf]Маккейб был одним из руководителей ФБР, недолго исполняя обязанности заместителя директора, во время расследования российского вмешательства в выборы 2016 года и связей между Трампом и Москвой. Трамп уволил Маккейба в марте 2018 года, за два дня до того, как тот должен был уйти в отставку. Затем Маккейб стал объектом уголовного расследования за то, что якобы солгал об утечке информации в СМИ. Расследование было прекращено в 2020 году. В октябре 2021 года Маккейб урегулировал иск против министерства юстиции. Написав мемуары “Угроза”, ставшие бестселлером, он теперь работает ученым и экспертом для СМИ.[/inf]

“Съел бы вас на обед”

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и его соперница от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис, неоднократно поспорили из-за России, лидера Кремля Владимира Путина и войны на Украине в ходе президентских дебатов.

Харрис заявила Трампу, что Путин “съел бы вас на обед”, и сказал, что, если бы республиканец стал президентом, “Путин сидел бы сейчас в Киеве”.

Трамп отверг обвинения Харрис, заявив, что война не началась бы, если бы он был у власти в 2022 году, и сказав, что Путин “сидел бы в Москве, и он не потерял бы в этой войне 300 000 мужчин и женщин”.

Во вторник вечером Трампа несколько раз спрашивали, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну, или же в интересах США, чтобы Киев одержал победу. В ответ он настаивал на том, что хочет остановить войну, чтобы спасти жизни людей, и что он хотел бы заключить сделку с Россией. Ранее он заявлял, что, если бы был президентом, прекратил бы войну в течение 24 часов, не уточняя, как бы он это сделал.