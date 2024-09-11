"Худший вице-президент" США vs "позорище" - На первых дебатах Трамп и Харрис обменялись "комплиментами" и обвинениями во лжи

🎥 Видео

Опубликовано: 11.09.2024 08:05 , Обновлено: 11.09.2024

Во вторник, 10 сентября, за два месяца до выборов в США кандидаты в президенты Камала Харрис и Дональд Трамп провели свои первые предвыборные теледебаты. В прямом эфире телеканала ABC News политические соперники обрисовали резко противоположные видения того, где, по их мнению находится страна и куда они намерены её привести в случае избрания. Не обошлось без взаимных "комплиментов" и обвинений во лжи.

“Худший вице-президент” США vs “позорище”

Одним из ключевых пунктов дискуссии, значимых для американских избирателей, традиционно стал вопрос национальной экономики. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис заявила, что планирует построить “экономику возможностей”, пообещав налоговые льготы, нацеленные на средний класс, решение проблемы высокой стоимости жилья и помощь молодым семьям и малому бизнесу.

В ответ на это Трамп резонно заметил, что Харрис “просто скопировала” экономическую программу действующего президента Джо Байдена и упрекнул кандидата от Демократической партии в том, что у его команды на реализацию этой программы было три с половиной года. Назвав Харрис “худшим вице-президентом в истории США”, Трамп посоветовал ей “сейчас же уйти и отправиться на Капитолийский холм, чтобы добиться того, чего она хочет”.

Харрис в долгу не осталась и заявила, что американский народ “заслуживает лучшего”, чем президент, который не может принять факты”. Она отметили, что занимая пост вице-президента США, она объездила весь мир и имела возможность пообщаться с мировыми лидерами и узнать их мнение в том числе и об экс-президенте США.

“Мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом. Я разговаривала с военными лидерами, некоторые из которых работали с Вами, и они говорят, что вы позорище”, - заявила Харрис.

“Мои лучшие дебаты”

Несмотря на то, что для Харрис теледебаты в качестве кандидата в президенты были новым опытом, тогда как для Трампа в этом статусе они были уже седьмые по счёту, политические обозреватели отметили, что держалась она отлично. Особенно заметен был контраст на фоне предыдущих дебатов Трампа с действующим президентом США Джо Байденом.

“Выступление Харрис почти по всем параметрам было полной противоположностью выступлению президента Джо Байдена в июне: резкие, сфокусированные ответы, призванные затронуть её тезисы, одновременные подколки Трампа, тогда как Байден временами был спутанным, запинающимся и временами непоследовательным. Харрис использовала свой язык тела и выражение лица, чтобы противостоять Трампу и выразить, что она находит его ответы смешными или забавными — или и тем, и другим одновремено — в то время как у Байдена временами отвисала челюсть, когда Трамп нападал на него”, - отметили разительное отличие выступлений двух кандидатов от Демократической партии журналисты AP.

Сама же Харрис в своём заключительном слове обратила внимание на “совершенно разное видение” будущего Америки, которого придерживается она и её соперник-республиканец.

“Я думаю, вы услышали сегодня два совершенно разных видения нашей страны — одно, которое сосредоточено на будущем, а другое, которое сосредоточено на прошлом и пытается отбросить нас назад. Но назад мы не вернемся”, - уверенно заявила она.

Впрочем, сам Трамп, судя по его собственным заявлениям, остался доволен своим выступлением. В комнате для прессы и доверенных лиц кандидатов, где он неожиданно появился после прений с Харрис, политик заявил, что, по его мнению, он выиграл эти дебаты.

“Я думаю, что это были мои лучшие дебаты”, — заявил Трамп и отметил, что Харрис “хочет провести вторые дебаты, потому что сегодня она проиграла”.

Состоятся ли вторые подобные теледебаты двух кандидатов, пока не известно.

Кто лидирует в национальных опросах?

Если действующий президент Джо Байден, который ещё до недавнего времени планировал баллотироваться на нынешних выборах, в национальных опросах отставал от своего соперника Трампа на протяжении нескольких месяцев, то после номинации Харрис ситуация изменилась: опросы показали небольшое преимущество Харрис над Трампом, которое сохраняется и по сей день.

Средний показатель Трампа на сегодняшний день остается относительно стабильным и держится на уровне 44%. Однако, как отметило BBC, опросы показали, что Харрис опережает Трампа в пяти из семи колеблющихся штатов: в Северной Каролине, Неваде, Пенсильвании, Мичигане и Висконсине (причем в двух последних — на 2% и 3%, соответственно). В Джорджии и Аризоне у бывшего президента преимущество примерно в один процентный пункт.

Между тем, когда кандидатом от демократов был Байден, он отставал от Трампа почти на пять процентных пунктов в среднем по всем семи штатам.

Ранее Telegraf.news рассказал, что историк Аллан Лихтман, которого в США прозвали Нострадамусом, предсказал итог будущих выборов президента Америки, которые должны пройти в ноябре. Учёный известен тем, что, начиная с 1984 года, только единожды ошибся в своих догадках. К слову, ранее Лихтман уже оказался прав, заявив о том, что ныне действующий глава Белого дома Джозеф Байден выйдет из предвыборной гонки.

Кто победит — Харрис или Трамп? Профессор-«Нострадамус» предсказал итог выборов в США