"В Спрингфилде едят собак" - Заявления Трампа вызвали шквал мемов с кадрами из Симпсонов

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Опубликовано: 12.09.2024 12:48 , Обновлено: 12.09.2024

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вызвал всплеск мемов с персонажами из мультфильма "Симпсоны" в социальных сетях после дебатов с Камалой Харрис. Причиной стало заявление экс-президента о том, что в одном из американских городов "едят собак".

Пользователи соцсетей начали массово генерировать мемы с использованием персонажей мультфильма “Симпсоны” после ложного заявления Дональда Трампа о том, что в США иммигранты едят домашних животных.

«В Спрингфилде они едят собак. Людей, которые приехали. Они едят кошек. Они едят — они едят домашних животных людей, которые там живут. И это то, что происходит в нашей стране, и это позор», - заявил Трамп во время первый дебатов с Камалой Харрис 10 сентября.

Делая это заявление, кандидат в президенты США опирался на расистский слух, распространённый его напарником Джей Ди Вэнсом, о том, что гаитянские иммигранты в городе Спрингфилд, штат Огайо, похищают домашних животных и едят их, «вызывая хаос» в городе.

Модератор Abc News Дэвид Мьюир вмешался в речь экс-президента США и заверил, что Abc News связывалась с полицией Спрингфилда для прояснения ситуации. Но оказалось, что никаких фактов, подтверждающих такие слухи, выявлено не было.

Трамп не согласился и сказал, что видел по телевизору сюжеты о том, что в Спрингфилде “едят домашних животных”.

Ввиду того, что Трамп упомянул названия города, в Сети стало появляться много шуток, связанных с Симпсонами, которые как раз жили в вымышленном городе с таким названием. В частности, многие комментаторы начали делать отсылки к к Собаке семьи Симпсонов, Маленькому Помощнику Санты.

Так, например один из пользователь процитировал слова Трампа, сопроводив картинкой с изображением собаки и кота из «Симпсонов».

Также появился классический мем «старик кричит на облако», повторяя слова Трампа.

Ещё один пользователь разместил отредактированную версию песни из “Симпсонов” о городе Спрингфилд с цитатами Трампа. Она стала вирусной.

Другой пользователь Х припомнил отрывок из эпизода 1997 года «Спрингфилдские архивы», на котором пивоварня Red Tick Beer демонстрирует, что они делают свой напиток с использованием собак.

«В Спрингфилде собак едят…» Дональд Трамп думает, что живет в «Симпсонах», - написал автор поста.

Ранее Telegraf.news писал о том, что фанаты популярного мультсериала «Симпсоны» давно ломают голову над тем, как же у его создателей получилось предсказать некоторые моменты и события, которые произошли потом в будущем.

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