ХАМАС освободил ещё четырёх израильских заложниц, удерживаемых с 7 октября 2023 года

Опубликовано: 25.01.2025 18:39 , Обновлено: 25.01.2025

Палестинская группировка ХАМАС освободила четырёх израильских заложниц: 20-летних Карину Ариев, Даниэлу Гильбоа и Нааму Леви, а также 19-летнюю Лири Альбаг. Все они военнослужащие, захваченные боевиками 7 октября 2023 года недалеко от сектора Газа.

Освобождение стало частью сделки между Израилем и ХАМАС о прекращении огня, в рамках которой заложники обмениваются на палестинских заключённых. По данным The Times of Israel, в ответ Израиль освободит 200 палестинских заключённых.

Ариев, Гильбоа, Леви и Альбаг служили в разведывательном подразделении на границе с сектором Газа и были захвачены на военной базе Нахаль-Оз. Девушки провели в плену 477 дней.

На прошлой неделе ХАМАС уже освободил трёх заложниц: 24-летнюю Роми Гонен, 28-летнюю Эмили Дамари и 31-летнюю Дорон Штейнбрехер.

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Несоответствие списков

Накануне появилась информация, что список заложниц, освобождённых в субботу, не соответствует условиям соглашения, так как в нём не оказалось гражданской заложницы Арбель Йехуд. Однако Израиль решил не срывать сделку из-за этого нарушения. Премьер-министр Катара заявил, что Йехуд, предположительно удерживаемую группировкой «Исламский джихад», освободят 1 февраля.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января после многомесячных переговоров при посредничестве США, Катара и Египта. Оно рассчитано на три этапа. Первый этап, продолжительностью шесть недель, предусматривает освобождение 33 заложников (или передачу их тел) в обмен на 1900 палестинских заключённых. Израильские войска при этом должны отступить к границам сектора Газа.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу

Ранее Telegraf.news писал, что начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви и командующий Южным командованием Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ярон Финкельман объявили о своей отставке. Оба публично взяли на себя ответственность за провал в обороне страны.

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