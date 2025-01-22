Глава генштаба ЦАХАЛа ушёл в отставку, взяв на себя ответственность за захват заложников боевиками ХАМАС

Опубликовано: 22.01.2025 10:03 , Обновлено: 22.01.2025

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви и командующий Южным командованием Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Ярон Финкельман объявили о своей отставке. Оба публично взяли на себя ответственность за провал в обороне страны, из-за чего стал возможен массовый захват заложников боевиками террористической группировки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Всего через два дня после вступления в силу соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников ХАМАСа глава Генштаба направил официальное письмо министру обороны Израиля Исраэлю Кацу, в котором обозначил точную дату своей отставки - 6 марта 2025 года. Таким образом, сложить полномочия военачальник пожелал через несколько дней после окончания первого этапа соглашения о прекращении огня.

В своем заявлении Халеви, который неоднократно говорил о своём намерении уйти в отставку после трагедии 7 октября, подчеркнул, что “осознал свою ответственность” за провал ЦАХАЛа в тот день, но уйти решился лишь после того, как израильская армия “добилась значительных успехов” в борьбе с боевиками ХАМАСа и достигла соглашения об освобождении заложников.

“Утром 7 октября под моим командованием ЦАХАЛ не справился со своей миссией по защите граждан Израиля. Моя ответственность за этот ужасный провал остается со мной каждый день, каждый час и останется со мной на всю оставшуюся жизнь”, - процитировало заявление военачальника израильское издание The Times of Israel.

В телевизионном обращении, которое Халеви сделал вечером 21 января, он также призвал власти страны назначить независимую комиссию для “тщательного, качественного и полностью прозрачного” расследования неудач армии, повлекших массовый захват заложников в 2023 году.

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Как отметило издание The Times of Israel, для Израиля это первый случай за последние 17 лет, когда начальник Генштаба ЦАХАЛа уходит в отставку до завершения своего трехлетнего срока полномочий. Аналогичным образом поступил генерал-лейтенант Дан Халуц в 2007 году из-за Второй ливанской войны, начавшейся в 2006 году.

Кто заменит Халеви, пока неясно, однако некоторые источники прочат на эту должность генерал-майора (в отставке) Эяля Замира, нынешнего генерального директора Министерства обороны и бывшего заместителя начальника штаба. Ещё одним потенциальным кандидатом является генерал-майор Ори Гордин, нынешний глава Северного командования Армии обороны Израиля.

Министр обороны Израиля заявил, что в ближайшие дни начнет проводить собеседования с кандидатами на должность следующего начальника Генштаба ЦАХАЛа.

Вскоре после заявления Халеви об отставке Финкельман, командующий Южным командованием Армии обороны Израиля, уведомил начальника Генштаба о том, что он также намерен уйти в отставку.

Отметим, что до Халеви и Финкельмана в отставку из-за событий 7 октября ушли начальник Управления военной разведки генерал-майор Аарон Халиве и командующий дивизией Газа бригадный генерал Ави Розенфельд. А вот израильские политики, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху и большинство членов его правительства отказывались брать ответственность и признавать свою роль в серии стратегических и оперативных провалов, которые могли привести к нападению боевиков ХАМАС. Политики настаивают на том, что вопрос об их ответственности может рассматриваться только после завершения войны.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 19 января состоялся первый обмен в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом. На родину вернулись три девушки, которые провели в плену у боевиков в секторе Газа 471 день. Израиль со своей стороны выпустил из тюрем 90 палестинских заключённых. Узнали, когда стороны планируют начать второй этап мирного соглашения.

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