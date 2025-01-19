Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу

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Опубликовано: 19.01.2025 12:30 , Обновлено: 19.01.2025

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу в 11:15 по местному времени (12:15 по Минску). Об этом объявили в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

[obnovleno_b]ХАМАС освободил троих заложниц, они вернулись в Израиль.

«Освобожденные заложницы в настоящее время направляются в пункт приема на юге Израиля, где они пройдут первичное медицинское обследование, - сообщили израильские военные.

Затем их должны перевести в медицинский центр «Шиба» в Тель-Авиве.

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Ранее Нетаньяху заявил, что прекращение огня в секторе Газа, которое должно было начаться 19 января в 9:30 (по Минску), не вступит в силу до тех пор, пока ХАМАС не предоставит список заложников, подлежащих освобождению.

Нетаньяху приказал не прекращать огонь в Газе, пока ХАМАС не передаст весь список заложников

Позже стало известно, что ХАМАС опубликовал имена трех женщин, которые должны быть освобождены первыми. Это:

24-летняя Роми Гонен, которую похитили во время атаки на фестиваль Supernova;

28-летняя Эмили Дамари, гражданка Израиля и Британии. Боевики похитили ее из кибуца Кфар-Аза.

31-летняя Дорон Штейнбрехер, медсестра ветеринарной клиники. Также находилась в своей квартире в кибуце Кфар-Аза во время атаки ХАМАС.

Ранее Telegraf.news писал, что The Times of Israel опубликовал текст соглашения между ХАМАС и Израилем, которое, как оказалось, предполагает не только прекращение активных боевых действий и обмен пленными, но вывод израильских войск на восток из густонаселенных районов вдоль границ сектора Газа. При этом израильские силы заявили, что могут развернуться по периметру сектора, за исключением 5 локализованных точек к югу и западу от границы.

Кроме того, договор предусматривает постепенное сокращение присутствия израильских военных в районе Филадельфийского коридора. После освобождения последнего заложника на 42-й день израильские силы должны будут начать вывод войск и завершить его не позднее 50-го дня.

В договоре также прописаны условия работы пограничного перехода Рафах, а также процедуры оказания гуманитарной помощи в секторе Газа.

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о перемирии. Когда ждать освобождения заложников?