Спустя 471 день плена трёх израильских заложниц ХАМАС обменяли на 90 палестинских заключённых

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Опубликовано: 20.01.2025 08:02 , Обновлено: 20.01.2025

Вечером 19 января состоялся первый обмен в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом. На родину вернулись три девушки, которые провели в плену у боевиков в секторе Газа 471 день. Израиль со своей стороны выпустил из тюрем 90 палестинских заключённых. Узнали, когда стороны планируют начать второй этап мирного соглашения.

Первыми израильскими заложниками, освобожденными в рамках соглашения, стали три девушки, мирные жители:

Роми Гонен, 24 года,

Эмили Дамари, 28 лет,

Дорон Стейнбрехер, 31 год.

Гонен была похищена боевиками ХАМАС с музыкального фестиваля Supernova, а Дамари и Стейнбрехер угнаны в плен прямо из своих домов в кибуце Кфар-Аза. Сообщается, что все три женщины находятся в относительно хорошем физическом состоянии, передало издание The Times of Israel.

Роми Гонен

Эмили Дамари

Дорон Стейнбрехер







Боевики ХАМАС в масках передали трех женщин Красному Кресту на площади Сарайя в центре города Газа, где собралась большая шумная толпа, состоящая в основном из молодых людей, которые размахивали флагами палестинской группировки и держали в воздухе мобильные телефоны, чтобы снимать происходящее. Из военной машины ХАМАС, окруженной вооруженными людьми, пытавшимися сдержать толпу, девушки пересели во внедорожники Красного Креста, который отвёз из на израильскую территорию.

За всем происходящим буквально в прямом эфире по ту сторону границы наблюдали родственники освобождённых девушек.

Впоследствии правительство Израиля опубликовало трогательные кадры встречи освобождённых заложниц с родными в одной из израильских больниц, куда девушек отвезли, в том числе, чтобы их могли осмотреть врачи.

Одновременно с этим по ту сторону границы можно было наблюдать похожую картину - сотни людей вышли на улицы города Бейтуния на Западном берегу реки Иордан, чтобы приветствовать автобусы с палестинскими заключенными, освобожденными из израильских тюрем в рамках соглашения.

В общей сложности были освобождены 90 заключенных, включая женщин. Всё происходило при участии сотрудников Красного Креста.

Кроме того, в рамках достигнутого соглашения израильские военные после нескольких месяцев жестких ограничений пропустили на территорию мятежного анклава более 600 грузовиков с гуманитарной помощью.

Между тем, советник премьер-министра, официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, когда начнутся переговоры о претворении в жизнь второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа. В интервью телеканалу Al Jazeera он заявил, что консультации при участии Катара, Египта и США должны начаться на 16-й день перемирия, то есть уже 3 февраля.

По словам Мухаммеда аль-Ансари, эти три страны будут выступать посредниками, которые будут контролировать все аспекты соглашения между Израилем и ХАМАС (включая передачу заложников и палестинских заключенных и доставку гуманитарной помощи в сектор Газа) через оперативный штаб в Каире.

Ранее Telegraf.news писал, что The Times of Israel опубликовал текст соглашения между ХАМАС и Израилем, которое, как оказалось, предполагает не только прекращение активных боевых действий и обмен пленными, но вывод израильских войск на восток из густонаселенных районов вдоль границ сектора Газа. При этом израильские силы заявили, что могут развернуться по периметру сектора, за исключением 5 локализованных точек к югу и западу от границы.

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о перемирии. Когда ждать освобождения заложников?

Кроме того, договор предусматривает постепенное сокращение присутствия израильских военных в районе Филадельфийского коридора. После освобождения последнего заложника на 42-й день израильские силы должны будут начать вывод войск и завершить его не позднее 50-го дня.

В договоре также прописаны условия работы пограничного перехода Рафах, а также процедуры оказания гуманитарной помощи в секторе Газа.