Опубликовано: 05.03.2025 08:38 , Обновлено: 05.03.2025

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост в соцсети Х (бывший Twitter), в котором заявил о стремлении Украины к миру и готовности к скорейшим переговорам с Россией. При этом Зеленский подчеркнул, что готов работать над достижением прочного мира «под сильным лидерством» президента США Дональда Трампа.

«Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — заявил Зеленский. «Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надёжный мир».

Украинский лидер обозначил первые шаги, которые, по его мнению, могли бы положить начало мирному процессу:

освобождение пленных;

немедленное перемирие в воздухе (запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры);

немедленное перемирие на море (при условии аналогичных действий со стороны России).

Он отметил, что по этим направлениям в Украине «готовы работать быстро».

«Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении» — добавил он.

Зеленский выразил благодарность США за помощь Украине в сохранении суверенитета и независимости, особо отметив решение Трампа о предоставлении противотанковых ракетных комплексов Javelin: «Мы помним тот переломный момент. Мы благодарны за это».

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Также президент Украины прокомментировал итоги своей встречи с Трампом в Белом доме в прошлую пятницу, признав, что она «прошла не так, как предполагалось». «Досадно, что так получилось. Настало время сделать все правильно», — написал Зеленский, выразив надежду на конструктивное сотрудничество и общение в будущем.

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Кроме того, Зеленский упомянул о соглашении по редкоземельным металлам, заявив о готовности Украины подписать его «в любое время и в любом удобном формате». Он рассмотрел это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надёжных гарантий безопасности и выразил надежду на его эффективность.

CNN сообщило, что Дональд Трамп, позитивно отреагировал на этот пост. Но он не уточнил, желает ли возобновить диалог с украинскими властями.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Дональд Трамп отдал приказ приостановить поставки американской военной помощи Украине.

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