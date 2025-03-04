Трамп распорядился приостановить военную помощь Украине

Опубликовано: 04.03.2025 08:02 , Обновлено: 04.03.2025

Президент США Дональд Трамп отдал приказ приостановить поставки американской военной помощи Украине после дипломатического скандала в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе. Об этом 3 марта сообщили сразу несколько американских СМИ - телеканал CNN и агентство Reuters, сославшись на неназванного представителя Белого дома.

“Президент Трамп ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению”, — заявил изданиям чиновник на условиях анонимности.

Белый дом пока не дал никаких комментариев относительно масштаба и объема затронутой помощи или того, как долго продлится пауза в поставках. Пентагон дополнительных подробностей также пока не предоставил. Не стали официально комментировать сложившуюся ситуацию и офис Зеленского и посольство Украины в Вашингтоне.

Как отметили западные политические обозреватели, события прошлой недели наглядно продемонстрировали, насколько ухудшились отношения между Вашингтоном и Киевом с тех пор, как Трамп вступил в должность.

Неприкрытая враждебность Вашингтона в начале новой недели не сошла на нет: вечером в понедельник, 3 марта, Трамп вновь заявил, что Зеленскому следует быть “более благодарным” за американскую поддержку, а также раскритиковал заявление Зеленского, которого процитировало агентство Associated Press, в котором тот высказал мнение о том, что конец войны с Россией “ещё очень, очень далек”.

“Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть его долго!” — отреагировал на слова украинского лидера Трамп в своей соцсети Truth Social.

Тем временем сам Зеленский на своей страничке в Х позднее написал о своём желании завершить войну “как можно скорее”.

“Очень важно, чтобы мы постарались сделать нашу дипломатию по-настоящему содержательной, чтобы как можно скорее положить конец этой войне. Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего, потому что война разрушает наши города и поселки. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность”, - написал украинский лидер и выразил надежду на “поддержку США на пути к миру”.

“Мир нужен как можно скорее”, – резюмировал Зеленский.

“Удар будет парализующим”

По словам чиновников и аналитиков, которых опросили CNN и Reuters, потенциальное прекращение американской помощи может иметь “катастрофические” последствия для боевых возможностей Украины. По словам одного чиновника, по сути, Трамп тем самым пытается “заставить Киев сесть за стол переговоров”.

По информации источников, американская сторона планирует приостановить поставки всей военной техники, которая ещё не находится на территории Украины. Однако, поскольку предыдущая администрация Белого дома позаботилась о поставках оружия в Украину и снабдила страну достаточно большими запасами передового оружия, по мнению экспертов, Украина, вероятно, сможет поддерживать текущий темп боевых действий в течение нескольких недель — возможно, до начала лета — прежде чем пауза, взятая США, начнет оказывать серьезный эффект.

“Удар будет большим. Я бы назвал его парализующим”, — заявил Reuters, в частности, Марк Кансиан, старший советник Центра стратегических и международных исследований, комментируя сложившуюся ситуацию.

По его подсчётам, Украина почувствует последствия приостановки помощи в течение двух-четырех месяцев, в том числе, благодаря помощи европейских союзников Киева. Однако, когда поставки “сократятся вдвое”, по мнению эксперта, это в конечном итоге “проявится на линии фронта”.

“Их линии фронта будут продолжать прогибаться и в конечном итоге сломаются, и Украине придется принять неблагоприятное — даже катастрофическое — мирное урегулирование”, - высказал своё мнение о возможном развитии событий Кансиан.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в воскресенье, 2 марта, в Лондоне состоялся саммит 18 европейских лидеров, на которой они обсудили ситуацию в Украине, а также публичную размолвку президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Европа планирует сформировать «коалицию доброй воли», которая будет не только сама заниматься обсуждением возможных вариантов мирного соглашения между Киевом и Москвой, но и попытается привлечь к обсуждению США.

«Коалиция доброй воли» и прекращение огня на месяц. О чём лидеры ЕС договорились в Лондоне на саммите по Украине?