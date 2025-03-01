Зеленский на самом деле «неблагодарный»? Американские журналисты проверили, прав ли Трамп

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Опубликовано: 01.03.2025 12:23 , Обновлено: 01.03.2025

После скандальной встречи в Белом доме, где президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс обвинили президента Украины Владимира Зеленского в недостаточной благодарности за американскую помощь, журналисты решили проверить, насколько справедливы эти упрёки.

Как выяснилось, начиная с 2022 года, Зеленский неоднократно выражал свою благодарность США, их президенту и амеранскому народу за поддержку.

Во время напряжённой встречи в Овальном кабинете Трамп заявил Зеленскому: «Вы должны быть благодарны. У вас нет козырей». И добавил: «Вам нужно быть более благодарным». Вэнс, в свою очередь, спросил: «Вы хоть раз сказали „спасибо“ за всю эту встречу?»

Возможно, Трамп и Вэнс имели в виду отношение Зеленского конкретно к ним самим, однако заявления прозвучали на фоне общего обсуждения американской помощи Украине, рассказало CNN.

Сразу после того, как Зеленский досрочно покинул Белый дом, он опубликовал в своём аккаунте Х пост: «Спасибо, Америка, спасибо за вашу поддержку, спасибо за этот визит. Спасибо, президент, конгресс и американский народ. Украине нужен справедливый и прочный мир, и мы работаем именно для этого».

Американские журналисты, изучив публичные выступления и заявления Зеленского, нашли как минимум 33 примера, когда он выражал благодарность Соединённым Штатам, американским официальным лицам, компаниям и народу за оказанную Украине поддержку.

Причём, благодарность выражалась и в адрес администрации Трампа, и в адрес администрации Байдена, членам Конгресса от обеих партий, а также американским оборонным компаниям, их работникам, и в целом, всему американскому народу. В источнике сказано, что это далеко не полный список, так как, в частности, не анализировались многочисленные внутренние выступления Зеленского на украинском языке.

Отрывок из фактчекинга CNN. Скриншот: cnn.com

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали, что встреча американского и украинского президентов завершилась скандалом. Они вступали в перепалку, повышая голос, перебивая друг друга и бросая упрёки. Мы опубликовали множество видео с этой встречи.

Украина останется без поддержки США? Зеленский и Трамп устроили перепалку в Белом доме