Главком ВСУ Сырский разрешил французским военным инструкторам работать в Украине

Опубликовано: 27.05.2024 20:25 , Обновлено: 27.05.2024

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский подписал документы, позволяющие французским военным инструкторам работать в стране.

Сырский рассказал в своем Telegram-канале, что вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым провел видеовстречу с министром Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню.

“Радушно приветствую инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих. Мной уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом”, - написал главком ВСУ.

Он высказал надежду, что “решимость Франции побуждает других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как бывший сотрудник Пентагона и военный эксперт Стивен Брайен заявил, что Франция «официально направила» первую группу из 100 военных в Украину. По словам экс-сотрудника Пентагона, войска отправили для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске.

Франция направила первую группу из 100 военных в Украину — Asia Times

О том, что Франция запланировала отправить в Украину свои войска, президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал 21 февраля 2024 года на закрытой встрече.

Макрон пообещал отправить французские войска в Одессу — Le Monde

Также мы писали о том, что советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл рассказал, что правительство Эстонии “серьезно” обсуждает возможность отправки войск в западную часть Украины для тыловых функций.

В Эстонии заявили о возможности отправить войска в Украину для выполнения тыловых задач