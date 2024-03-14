Макрон пообещал отправить французские войска в Одессу - Le Monde

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Опубликовано: 14.03.2024 19:39 , Обновлено: 14.03.2024

Президент Франции Эммануэль Макрон ещё 21 февраля заявил на закрытой встрече, что намерен отправить в Украину войска. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на свои источники.

“В любом случае, в наступающем году мне придется послать некоторых ребят в Одессу”, - непринужденно заявил глава Франции перед горсткой гостей, собравшихся по случаю празднования в честь бойцов армянского сопротивления Мисака и Мелине Манушян.

Через пять дней спустя, 26 февраля, Эммануэль Макрон снова заявил, но более осторожно, в ратуше Елисейского дворца на вопрос о возможной отправке западных войск в Украину, что “в динамике ничего исключать нельзя”.

Ранее Телеграф писал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил на встрече с лидерами партий в четверг, 6 марта, что Франция может отправить войска в Украину, если Россия значительно продвинется в сторону Одессы или Киева.

Макрон назвал условие для ввода французской армии в Украину