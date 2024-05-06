Франция направила первую группу из 100 военных в Украину - Asia Times

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 06.05.2024 10:13 , Обновлено: 04.07.2024

Бывший сотрудник Пентагона и военный эксперт Стивен Брайен заявил, что Франция "официально направила" первую группу из 100 военных в Украину. Об этом Брайен написал в своей статье для Asia Times.

По словам экс-сотрудника Пентагона, войска направили для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске. Солдат набрали из 3-го французского пехотного полка, который является одним из основных подразделений Французского Иностранного легиона, рассказал Брайен.

По его данным, в первую группу французских военных вошло около 100 человек, это “специалисты по артиллерии и наблюдению”. Как отметил военный эксперт, это только “первый транш” из около 1500 солдат Французского Иностранного легиона, которые должны прибыть в Украину.

Франция пообещала поставить Украине колесные танки

Брайен также рассказал, что в руководстве легиона - французские офицеры, но все рядовые - иностранцы. По словам экс-сотрудника Пентагона, войска разместили “непосредственно в зоне боевых действий”, их цель - “противостоять наступлению России на Донбассе”.

Официально Франция и Украина пока не сообщали о прибытии группы французских войск в Украину.

Ранее Telegraf.news сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон 21 февраля 2024 года заявил на закрытой встрече, что запланировал отправить в Украину войска. Пять дней спустя, 26 февраля, Макрон при ответе на вопрос о возможной отправке войск в Украину сказал, что “в динамике ничего исключать нельзя”.

Макрон пообещал отправить французские войска в Одессу — Le Monde