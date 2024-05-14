В Эстонии заявили о возможности отправить войска в Украину для выполнения тыловых задач

Опубликовано: 14.05.2024 11:51 , Обновлено: 14.05.2024

Советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл рассказал, что правительство Эстонии "серьезно" обсуждает возможность отправки войск в западную часть Украины для тыловых функций.

По словам Ролла, эстонские войска могли бы взять на себя функции непрямого боя, то есть тыловое обеспечение, чтобы освободить украинские ресурсы там для фронта.

По словам советника президента Эстонии, страна предпочла бы сделать такой шаг в рамках полноценной миссии НАТО, “чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость”. Однако Ролл не исключил отправку эстонских войск в Украине в рамках менее масштабной коалиции.

“Дискуссии продолжаются. Мы должны рассмотреть все возможности”, - процитировало Ролла издание Breaking Defense.

Подобную информацию ранее озвучил командующий Силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем, который сообщил, что в Вооруженных силах страны уже обсуждали вопросы отправки войск в западную часть Украины для выполнения таких задач, как медицинская помощь, логистика, противовоздушная оборона.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как бывший сотрудник Пентагона и военный эксперт Стивен Брайен заявил, что Франция “официально направила” первую группу из 100 военных в Украину. По словам экс-сотрудника Пентагона, войска отправили для поддержки 54-й украинской отдельной механизированной бригады в Славянске.

Франция направила первую группу из 100 военных в Украину — Asia Times

О том, что Франция запланировала отправить в Украину свои войска, президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал 21 февраля 2024 года на закрытой встрече.

Макрон пообещал отправить французские войска в Одессу — Le Monde