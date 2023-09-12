Глава РПЦ призвал верующих идти на войну и молиться за власть

Опубликовано: 12.09.2023 17:34 , Обновлено: 12.09.2023

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных верующих при необходимости отправляться на фронт и молиться за власть.

Глава РПЦ Кирилл призвал россиян не бояться умирать в Украине — «Вы воскреснете»

Глава РПЦ говорил верующим о важности хранить свое отечество, “а когда наступает необходимый час силой защищать его, идите на эту защиту”, -сказал он после молебна в Санкт-Петербурге. В качестве примера Кирилл вспомнил Александра Невского, императора Петра Великого, “и многих других выдающихся деятелей России”.

По мнению Патриарха, православные россияне должны защищать страну не только от внешних, но и от внутренних врагов, чтобы обеспечить благополучную жизнь нынешним и будущим поколениям. «Вера — это та сила, которая может мобилизовать все другие силы человека», — сказал он.

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Ранее Глава РПЦ говорил, что долг прихожан — помогать участникам войны в Украине, собирая вещи и продукты для отправки на фронт. А тем, кто находится на передовой, что у них «не должно быть никаких сомнений в правильности избранного пути», и призывал не бояться умирать на войне, так как такая жертва якобы «смывает все грехи».

Новость Телеграф

Патриарх неоднократно призывал прихожан молиться за Владимира Путина. Среди прочего он утверждал, что Россия — «миролюбивая держава», которая «не занимается военными авантюрами» и «никогда ни на кого не нападала», а только «защищала свои рубежи».

[info_b]Патриарх Кирилл находится под санкциями Великобритании, Канады, Чехии, Австралии, Новой Зеландии и Эстонии. Помимо этого, ему запрещен въезд в Литву. Еврокомиссия предлагала ввести ограничения против главы РПЦ на уровне ЕС, но инициатива была заблокирована Венгрией.[/info_b]

Новость Телеграф

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Путин похвалил россиян за готовность умереть в Украине. Владимир Путин 12 выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума. В числе прочего он заявил, что сотни тысяч россиян идут в армию добровольцами, зная, что могут погибнуть в Украине.

«Идут сознательно» — Путин похвалил россиян за готовность умереть в Украине